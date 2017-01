«Les femmes du 20e siècle»: entre tradition et modernité

Fin des années 1970. Les États-Unis doutent d’eux-mêmes. Entre la crise des otages et le mouvement punk, une mère monoparentale dans la cinquantaine élève son adolescent. Bienvenue dans le portrait d’une époque signé Mike Mills et mettant en vedette Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig et Billy Crudup.

À Santa Barbara, Dorothea (Annette Bening) loue une pièce de sa maison à Abbie (Greta Gerwig). Parallèlement, son fils Jamie (Lucas Jade Zumann) reçoit souvent la visite de Julie (Elle Fanning), une jeune voisine. Voulant aider son adolescent à mûrir, Dorothea demande donc aux deux jeunes femmes de l’accompagner à travers cette période de remous et de questionnements.

Comme l’a indiqué le cinéaste Mike Mills, oscarisé pour «Les débutants» (avec Ewan McGregor et Christopher Plummer, sorti en 2010), «la fin des années 1970 marque le début du ¨maintenant¨... et pourtant, c’est aussi un monde totalement différent de celui qui va naitre avant tous les changements qui suivent [l’élection de] Reagan, le désir de devenir riche des années 1980, la tragédie du Sida et l’impact d’Internet, le 11 septembre et le creusement des inégalités économiques. C’est en ce sens que ¨Les femmes du 20e siècle¨ peut être vu comme une élégie à un temps et à une innocence que nous ne pouvons pas retrouver».

S’inspirant de sa propre enfance, le cinéaste a voulu rendre hommage à sa mère, née pendant la Grande Dépression. «Dans un sens, c’est l’histoire de la grande génération qui rencontre la génération X. Ma mère est née dans les années 1920 et moi, à la fin des années 1960. Le film est une histoire d’amour entre une mère et son fils, un amour unique et très profond, mais qui, pourtant, pourrait ne jamais leur apporter la solidité qu’ils cherchent.»

«Avec ce film, j’ai tenté de capturer ces moments magiques où l’on sent une réelle connexion avec la personne aimée, ces petits moments de grâce, de compréhension et de connexion qui sont beaucoup plus fragiles et transitoires qu’on le pense. Mais quand ils se produisent, ils veulent dire beaucoup.»

Portraits de femmes

Voulant à tout prix éviter de tomber dans les clichés éculés, Mike Mills met en scène, autour de Jamie, trois générations de femmes. Dorothea a été élevée pendant la crise de 1929, Abbie est une baby-boomer, tandis que Julie est une X.

«J’ai été élevé par une femme extrêmement forte et l’intrigue du film vient d’un endroit très réel en moi. Mon père était présent sans l’être pendant mon enfance et j’ai passé la majorité de mon temps avec ma mère et mes deux sœurs», a-t-il expliqué.

«Depuis, j’ai toujours eu tendance à fréquenter des femmes et j’ai réalisé rapidement que le fait d’essayer de comprendre les femmes qui m’entouraient était une question de survie. J’ai toujours essayé de les comprendre, d’apprendre d’elles, même quand elles étaient insondables.»

«Écrire des personnages féminins est donc un exercice qui me vient naturellement, mais écrire Dorothea n’a pas été chose facile, probablement parce que ma mère a toujours été et est encore un mystère complet pour moi», a-t-il ajouté.

«Écrire ce personnage ne se résumait donc pas à comprendre une mère de 55 ans qui a eu un enfant à 40 ans, mais à me mettre dans la peau d’une femme née dans les années 1920 qui se retrouve confrontée aux changements sociaux des années 1970. Cela a exigé à la fois énormément de recherches et une bonne dose d’interrogations personnelles.»

Les actrices et leurs personnages

Annette Bening, qui a porté un bracelet de la mère de Mike Mills pendant le tournage, a pris le temps de souligner ce qu’elle avait apprécié de Dorothea. «Quand on vieillit, on réalise qu’on ne peut que faire de son mieux et qu’un compromis a toujours un prix. J’ai aimé de pourvoir jouer une femme qui a compris cela.»

Greta Gerwig incarne Abbie, une jeune artiste qui se bat avec un cancer. Afin de se préparer au rôle, elle a discuté avec des femmes qui avaient été diagnostiquées à cette époque. «J’ai réalisé que 1979 était complètement différent d’aujourd’hui. Il n’y avait pas de mouvement ¨Live Strong¨, pas de fierté à survivre à un cancer. Se battre avec la maladie était une affaire privée, sombre et très éprouvante. La culture autour du cancer s’est complètement transformée.»

Pour Elle Fanning, Julie – la voisine de Dorothea et Jamie, qui suit une thérapie – «ne sait pas vraiment ce qu’est l’amour. Elle fantasme dessus et je crois qu’elle se sert de cette idée qu’elle se fait de l’amour pour se protéger. Même si elle tient beaucoup à Jamie, elle ne veut pas mettre leur amitié en péril en couchant avec lui.»

«Les femmes du 20e siècle» sera présenté au Québec à partir du 6 janvier.