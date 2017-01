«Une jeune femme modèle et impliquée dans la société»

C’est avec beaucoup d’émotion qu'une amie de Mylène Laliberté a décidé de rendre hommage à la victime du meurtre à Saint-Lin-Laurentides.

«Elle avait un cœur extraordinaire. Une jeune fille modèle qui faisait des pèlerinages et qui s’impliquait dans la société avec les jeunes adolescents. Elle faisait du bénévolat avec eux», se remémore Julie Gariépy, une amie et voisine de la femme de 24 ans.

Selon Mme Gariepy, Mylène Laliberté aurait été victime de violence conjugale sans toutefois porter plainte et se serait séparée il y a un mois.

«Elle ne voulait pas faire de démarches. Ça n’allait pas bien dans sa vie depuis quelque temps».

Dès l’âge de 14 ans, Mylène Laliberté s’impliquait dans la communauté auprès des adolescents et ce travail, en plus de son emploi de commis de dépanneur, «prenait beaucoup de place dans sa vie», ajoute la voisine et amie.

Vers 20h30, vendredi soir, Mme Gariepy se souvient avoir entendu des cris dans la résidence et que les cris «seraient ceux de la personne qui a découvert le corps. Ce serait sa soeur», dit-elle.

Mylène Laliberté laisse dans le deuil ses parents, deux sœurs et au moins un frère.

Des témoins étaient rencontrés tôt samedi matin et aucun suspect n'avait été arrêté. Son ex-ami de coeur est toutefois recherché.

Le service des crimes contre la personne et le service d’identité judiciaire étaient sur les lieux, pour faire la lumière sur les événements.