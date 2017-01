Peter Berg s’attaque à l’attentat de Boston

Après «Crise à Deepwater Horizon» sur la fuite de la plate-forme pétrolière de BP, le réalisateur Peter Berg et l’un de ses acteurs fétiches, Mark Wahlberg, ont décidé de se pencher sur l’attentat perpétré le jour du marathon de Boston, le 15 avril 2013.

Contrairement à «Crise à Deepwater Horizon», le réalisateur Peter Berg n’a pas voulu faire un film d’action, au contraire. Prenant la vie de plusieurs personnages juste avant, pendant et après l’attentat, le cinéaste offre un regard sur la communauté de la ville ainsi que sur les heures de l’enquête qui ont permis l’arrestation de Djokhar Tsarnaïev, l’un des deux terroristes responsables des deux explosions.

«C’est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé avec Mark, a indiqué Peter Berg aux médias rassemblés à Los Angeles il y a quelques semaines pour la présentation de son nouveau long métrage. Nous avons énormément discuté du fait de ne pas vouloir faire un film qui soit trop un suspense ou un film d’action. [...] Il est évident que deux bombes ont explosé. Nous étions tous conscients que nous pourrions facilement tomber dans un film d’action pur, ce qui n’était pas du tout notre intention de départ. Nous voulions explorer la manière dont une communauté se rassemble, passe à travers et s’adapte à un événement aussi horrible que de voir votre enfant se faire tuer sous ses yeux.»

«Nous souhaitons également explorer les thématiques de l’amour, de l’inclusion et du soutien. C’est vraiment ce que nous voulions communiquer, qu’en dépit de tout, l’amour triomphe toujours. En travaillant le scénario et en montant le film, nous nous sommes constamment assurés de ne jamais perdre cette ligne directrice.»

«Le jour des patriotes», ainsi nommé parce qu’il s’agit d’une journée commémorant la bataille de Lexington et que le marathon de Boston tombait, cette année-là, à la même date, est donc un mélange de faits et de fiction. Les faits, ce sont les personnages tels que Richard DesLauriers (Kevin Bacon), l’agent du FBI venu enquêter, Jessica Kensky (Rachel Brosnahan), une victime ou, bien sûr, Djokhar (Alex Wolff) et Tamerlan (Themo Melikidz) Tsarnaïev, les responsables de l’attentat. La fiction, c’est le personnage de Tommy Saunders, policier de Boston, incarné par Mark Wahlberg.

Composite de plusieurs détectives et membres des forces de l’ordre affectés, cette journée-là à la sécurité de l’événement, puis à l’enquête qui a suivi l’attentat, le policier joué par Mark Wahlberg a néanmoins été écrit d’après les témoignages de plusieurs «vrais» policiers. Interrogé sur ses sentiments à l’égard de ce rôle, l’acteur, qui a également agi à titre de producteur de «Le jour des patriotes» a détaillé ses craintes de départ.

«J’étais très conscient de la pression qu’il y avait et des responsabilités. Parce que j’aime rentrer chez moi, dans ma ville [NDLR: Mark Wahlberg est originaire de Boston] et y montrer mon visage, je crois que les Bostoniens ont été rassurés qu’il s’agisse de l’un des leurs, que l’un des leurs soit responsable du film et ils savaient qu’ils pourraient me demander des comptes au besoin.»

«Ma priorité était de m’assurer que tout le monde serait tenu à l’excellence, et je savais que Pete [Berg] serait le mec parfait pour faire ce film tant il se soucie des autres. De plus, je crois que, dès que nous avons communiqué nos intentions, tout le monde s’est senti soulagé.»

C’est Michelle Monaghan, également présente à cette conférence de presse qui s’est tenue dans un hôtel chic de Beverly Hills et qui tient le rôle de l’épouse du personnage de Mark Walhberg, qui a résumé le sentiment général de toute l’équipe du long métrage.

«Nos cœurs étaient à la bonne place. Nous voulions juste raconter l’histoire de personnes normales s’apprêtant à vivre une journée normale et étant unies dans l’adversité, la peur et le désarroi.»

Reconstruire Boston en 10 étapes

Le tournage de «Le jour des patriotes» s’est déroulé à Boston et aux alentours, avec certains lieux reconstitués en studio pour diverses raisons.

- C’est dans la banlieue de Quincy que Peter Berg a donné le premier tour de manivelle. Dès le début, le cinéaste a tenté, autant que faire se peut, de tourner dans l’ordre chronologique afin de permettre aux acteurs de suivre l’évolution psychologique de leur personnage.

- Quelques scènes ont été tournées à Dorchester, ville natale de Mark Wahlberg.

- Le hangar du Black Falcon Terminal dans lequel le FBI avait installé son centre de commandement n’a pas pu être utilisé par la production, le lieu ayant été rénové depuis. L’équipe a utilisé un entrepôt dans la localité de Peabody et en a refait l’intérieur.

- À l’époque, Arsenal Mall à Watertown avait servi de lieu de rassemblement de quelque 2 500 membres des forces de l’ordre. C’est de cet endroit que le gouverneur Deval Patrick avait ordonné l’arrêt complet de toute activité à Boston afin de pouvoir rechercher, porte par porte, Djokhar Tsarnaïev. Cet endroit n’ayant pu être utilisé, les décorateurs l’ont refait... dans un stationnement!

- Impossible pour Peter Berg de recréer le marathon de Boston! Il a donc demandé – et obtenu – l’autorisation de la municipalité de filmer la course de 2016. Ainsi, ce que l’on voit à l’écran, est l’événement sportif de l’an dernier auquel ont participé pas moins de 30 000 coureurs et un demi-million de spectateurs.

- Les scènes dans lesquelles on voit Mark Wahlberg superviser les opérations à la ligne d’arrivée du marathon ont été tournées sur place. Peter Berg a eu la permission, avant le début de la course de 2016, d’installer ses caméras pendant deux heures sur la véritable ligne d’arrivée.

- La grande majorité des figurants de «Le jour des patriotes» étaient, soit des coureurs, soit des spectateurs lors du marathon de Boston de 2013.

- Par respect, Peter Berg a décidé de ne pas filmer les deux explosions sur Boylston Street, là où elles avaient eu lieu. Il a demandé à ses décorateurs de reconstruire la rue dans la localité de South Weymouth, non loin de la métropole.

- Jeffrey Kalish, l’un des chirurgiens qui a opéré des dizaines de blessés cette journée-là, a été présent sur le plateau à titre de consultant pour les scènes se déroulant dans les hôpitaux de Boston.

- La séquence de la fusillade avec les Tsarnaïev a mis deux semaines à être filmée. Peter Berg a pu compter sur les témoignages d’anciens policiers, les enregistrements vidéo de ces moments n’étant pas montrés au public. Au total, pour recréer ces moments, le cinéaste a embauché 40 acteurs.

«Le jour des patriotes» est arrivé sur les écrans le 13 janvier.