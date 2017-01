Témoignage émouvant de la mère de Julie Gagnon

Revoyez dans la vidéo ci-dessus le reportage montrant Julie Gagnon sautant en parachute.

Au lendemain de l’annonce du décès de Julie Gagnon, dont l’histoire avait été connue après une greffe des poumons en juin 2015, sa mère a tenu à partager, dans un récit touchant publié sur son compte Facebook, les derniers instants qu’elle a vécus avec sa fille.

Manon Ouellet a décrit avec émotion le moment où sa fille a rendu l’âme, entourée de ses proches.

«Nous nous bercions tous à travers nos pleurs et notre immense chagrin, mais nous étions soulagés de la voir s’apaiser et s’endormir tranquillement. Lorsque je n’ai plus senti son cœur j’ai annoncé "Elle s’en va"», écrit Mme Ouellet.

Le lendemain, Manon Ouellet s’est dite heureuse d’avoir réussi à dormir après avoir accompagné sa fille «vers la fin de son calvaire, la fin de sa course».

La mère de Julie Gagnon a affirmé avoir voulu partager cette histoire pour remercier tous les gens qui ont apporté leur soutien à la famille «depuis le début de cette aventure».

À travers son texte, Manon Ouellet a démontré à quel point sa fille s’était battue jusqu’au bout.

«Je ne considère pas qu’elle a perdu son combat, au contraire, soutient-elle. Julie a été une gagnante toute catégorie. [...] Le repos de la guerrière est commencé.»

Quelques heures après sa publication, le texte de Mme Ouellet avait été partagé plus de 750 fois. Des centaines de personnes ont également écrit un commentaire.

Julie Gagnon a rendu l’âme vendredi après des complications qui avaient forcé son hospitalisation avant Noël.