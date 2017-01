La saison de motoneige en péril dans plusieurs régions

L'industrie touristique dans plusieurs régions est inquiète en ce moment : on craint un blocus, dès le 1er février, des sentiers de motoneiges par des agriculteurs qui veulent faire réagir le gouvernement.

Les agriculteurs sont furieux de l’augmentation des taxes foncières agricoles. L’Union des producteurs agricoles a donc, à nouveau, brandi la menace de fermer l’accès aux terres agricoles aux motoneigistes, afin de faire bouger Québec.

Certains ont même déjà commencé à installer des panneaux en bordure des sentiers pour expliquer leurs revendications aux motoneigistes.

Certaines régions seront plus touchées par ce blocus des pistes, notamment la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Au Québec, on compte plus de 33 000 kilomètres de sentiers, dont la moitié passe sur des terres agricoles.

Dans la région de Portneuf, la saison de motoneige bat déjà son plein, et la perspective qu’elle se termine abruptement ne fait pas d’heureux.

«Ce n’est pas bon pour nous autres, ce n’est pas bon pour le milieu de la motoneige, pour le monde du VHR (véhicule hors route)», dit Mario Chabot, le propriétaire de la Cabane à sucre Chabot, un relais où les motoneigistes s’arrêtent. «Dans le comté de Portneuf, la motoneige, ça fait virer beaucoup l’économie : par la restauration, les garages, le gars qui vend des accessoires...»

Face à cette situation, de nombreux motoneigistes se sentent pris en otage.

«C’est sûr que ça va avoir un impact, mais il faut les comprendre aussi, dit un adepte de la motoneige rencontré par TVA Nouvelles. Ils sont assez surtaxés qu’il faut que le gouvernement les aide un peu. C’est plate pour nous autres, mais va falloir vivre avec.»

«C’est-tu vraiment un moyen de pression pour faire baisser leurs taxes? On le sait pas, se questionne un autre. Il y en a plusieurs qui se plaignent qu’on ne respecte pas les balises des sentiers balisés. C’est sûr que quand on respecte pas les règlements, ça ne doit pas aider non plus.»

-D’après les informations de Charel Traversy