Le Québec délaissé par le gouvernement Trudeau?

Tout comme le chef péquiste Jean-François Lisée, l'opposition aux Communes trouve que le gouvernement Trudeau accorde peu d'importance aux préoccupations des Québécois.

Conservateurs, néo-démocrates et bloquistes s'entendent pour dire que le départ de Stéphane Dion et l'arrivée de François-Philippe Champagne au cabinet ne changeront rien.

«Quarante députés qui, chaque semaine, font valoir les enjeux du Québec. C'est là, la force de l'intérêt du Québec, c'est dans la loi des nombres», dit Francois-Philippe Champagne, ministre du Commerce extérieur.

Le député de Saint-Maurice-Champlain sera maintenant un des six ministres québécois au cabinet Trudeau.

«Pour le Québec, pour les régions, c'est un pas de plus, estime-t-il. On a une personne au sein de l'équipe qui va être là, qui va pouvoir faire avancer ces choses-là, qui comprend bien le Québec.»

M. Champagne estime que son gouvernement n'a rien à changer à sa façon de gérer les enjeux du Québec. L'opposition n'est pas de cet avis.

«Ils ont été complètement débranchés de la réalité des Québécois, croit Gérard Deltell, du Parti conservateur du Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de porte d'entrée pour les Québécois à ce gouvernement-là.»

Pour tous les partis d'opposition, le gouvernement a abandonné le Québec. À preuve, dit l'opposition, le nouveau conflit sur le bois d'oeuvre avec les Américains, le problème du lait diafiltré en provenance des États-Unis qui n'est pas réglé, l'absence d'aide financière pour Bombardier, et l'imposition de conditions pour le financement des soins de santé.

«Ce que monsieur Champagne aurait dû dire, c'est: "on va avoir une nouvelle approche, on va être plus proactif, on va régler des dossiers québécois", déclare Alexandre Boulerice, du NPD. Ils n'ont pas réglé grand-chose depuis presque un an et demi qu'ils sont au pouvoir. On aurait aimé ça avoir un examen de conscience de la part de M. Champagne. Puis, de réaliser qu'ils n'ont pas livré la marchandise sur un paquet d'affaires importantes pour nous autres...»

«C'est comme si ce gouvernement-là est branché aux mauvais endroits, juge Rhéal Fortin, du Bloc québécois. Je pense qu'on entend bien ce que les banques revendiquent, on entend bien ce que les lobbys du pétrole revendiquent, mais ce que le Québec revendique, ce que les électeurs, monsieur et madame Tout-le-monde ici au Québec, revendiquent, ça, M. Trudeau, manifestement, ne l'entend pas.»

L'opposition dénonce l'absence de lieutenant du Québec chez les libéraux. L'arrivée de François-Philippe Champagne n'y changera rien puisque Justin Trudeau n'en voit pas la nécessité et son caucus du Québec lui donne raison.

-D’après le reportage de Michelle Lamarche