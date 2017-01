Offrir des mariages gratuitement aux personnes dans le besoin

Les mariages ont littéralement changé la vie de Lyne Benjamin. Après avoir retrouvé le bonheur grâce à eux, elle a décidé d’en offrir gratuitement aux personnes dans le besoin. Une telle initiative a su rallier plusieurs partenaires.

Le 5 novembre 2014, la maladie s’est immiscée dans la vie de l’organisatrice de mariage Mme Benjamin.

«C’est une maladie potentiellement mortelle et, à cause de ça, j’ai voulu en finir avec ma vie, a-t-elle raconté. Je me suis retrouvée à plein de mariages et j’ai retrouvé le bonheur. Ça m’a fait du bien. Ça a été comme une thérapie. J'ai voulu redonner la même chose à des gens.»

Les alliances, la robe de mariée ou encore le traiteur sont des éléments importants à considérer dans l'organisation d'un mariage. C’est pourquoi Mme Benjamin a dû s’entourer de plusieurs partenaires.

«Quand j'ai reçu le téléphone et qu'on m'a expliqué le projet, ça nous a touchés tout de suite. On a tellement été fiers de pouvoir participer à ça», a dit une représentante de la bijouterie W.R. Savard, qui a remis un ensemble d’une valeur de 2000 $ pour les alliances.

«Je veux dire aux gens que, malgré la maladie, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, ça vaut la peine de vivre, a conclu Mme Benjamin. De beaux moments comme ça, je les mérite. Ce n’est pas la maladie qui va m'empêcher de vivre. C'est ce que j'ai retrouvé.»

Cette fin de semaine, Lyne Benjamin a participé à la 6e édition du Salon de la mariée de Lévis.