Alerte AMBER en Ontario

Une alerte AMBER a été déclenchée, lundi matin, pour tenter de retrouver une adolescente de 15 ans qui a été kidnappée dimanche à Mississauga, en banlieue de Toronto.

Selon la police de la région de Peel, un témoin a aperçu deux hommes s’arrêter abruptement au coin du boulevard St. Barbara et de la rue Comiskey Crescent à 13 h 25. Ils ont débarqué de leur camionnette grise et ont forcé la jeune femme à monter à bord, avant de prendre la fuite.

ALERTE AMBER EN VIGUEUR pic.twitter.com/plHi88Kw9q — AMBER Alert Ontario (@AMBERAlertONT) January 16, 2017

La disparition d’Alyssa Langille n’a toutefois été signalée par sa famille qu’à 21 h 22. Les policiers ont été en mesure de relié l’enlèvement en après-midi avec la disparition de l’adolescente.

Au moment de son enlèvement, Alyssa portait des pantalons d’entraînement gris, un chandail noir et des souliers de course noir et rouge.

#PRPMP - Missing Fml Alyssa LANGILLE. Age 15. L/S January 14 2017 in area of Silver Spear Road #Mississauga. 12 CIB 905-453-3311 ext 1233 pic.twitter.com/lFQXM1gKhU — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) 16 janvier 2017

Le premier suspect a été décrit comme étant un homme d'environ 24 ans, mince, à la peau brune. Il portait un turban orange et un chandail gris.

Le second suspect serait un homme d’origine sud-asiatique aux cheveux noirs.

Quiconque détient de l’information peut téléphoner au 905 453-2121, poste 1233 ou au 1-800-222-TIPS (8477).