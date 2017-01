EXCLUSIF | «C’était vraiment le bordel, c’était vraiment le chaos»

William Om est toujours sous le choc quelques heures après avoir été témoin de la fusillade qui a fait au moins cinq morts dans une discothèque de Playa del Carmen, au Mexique.

«J’ai encore des frissons quand je vous en parle (...) on dirait que je ne le réalise pas encore, c’était vraiment digne d’un film», a-t-il confié dans une entrevue à LCN après avoir communiqué nous via la page Facebook TVA Nouvelles.

Le jeune Québécois venait tout juste d’atterrir lorsque ses amis et lui se sont dirigés vers le bar pour fêter.

«On a décidé de sortir au Blue Parrot parce que c’est une boîte super populaire dans la région, on faisait la fête, on s’est amusé, il y avait de la musique et de la boisson et tout d’un coup on a entendu des coups de feu et sur le coup je pensais que c’était des feux d’artifice».

C’est lorsqu’un de ses amis l’a couché par terre qu’il a réalisé ce qui se passait.

«Un de mes amis m’a tiré par terre et j’ai remarqué que tout le monde criait, tout le monde courait partout, c’était vraiment le bordel, c’était vraiment le chaos».

«Nous on était dans le fond du bar et ça se passait près de l’entrée, alors on a été plus chanceux de ne pas recevoir de coups de feu, mais on a entendu que le tireur faisait feu sur la foule et les gens ont couru vers nous».

William Om a eu le réflexe de sortir son téléphone dès les premiers instants afin de documenter l’événement et d’amasser des preuves.

«J’ai sorti mon téléphone et j’ai commencé à filmer parce que je voulais garder ça comme preuve et en réécoutant la vidéo ce matin j’ai entendu 8 à 10 coups de feu dans une période de 10 secondes».

«J’en reviens vraiment pas», a conclu M. Om.