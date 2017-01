Investissement de 407 millions $ pour le logement social

Ottawa et Québec ont annoncé, lundi, un investissement de 407 millions $ pour soutenir le logement abordable dans la province.

Le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos, ainsi que le ministre québécois des Affaires municipales, Martin Coiteux, en ont fait l’annonce à Laval, en matinée, sur le terrain des Immeubles Val-Martin.

«Cette entente permettra au Québec de construire et de rénover davantage de logements sociaux et abordables tout en conservant toute la flexibilité nécessaire pour prioriser et réaliser des projets d’envergure», a déclaré le ministre Coiteux par communiqué.

L’aide financière servira à construire et entretenir des logements sociaux, notamment pour les aînés et les personnes victimes de violence familiale.

«Nous procurons à des familles, aînés et personnes seules un lieu où il fait mieux vivre et bâtissons une fondation solide pour notre économie future», a commenté le ministre Duclos.

Le fédéral déboursera 286 millions $ sur deux ans, tandis que la province versera 121 millions $.

À titre d’exemple, les Immeubles Val-Martin, un important complexe de logements sociaux de Laval, va bénéficier dans le cadre de cet investissement d’une cure de jouvence de 18 millions $.