«Je baisais pour oublier» - Jonathan Roy

Good Things, le nouveau vidéoclip de l’auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy fait beaucoup réagir. L’artiste et fils de Patrick Roy l’a mis en ligne sur sa chaîne YouTube vendredi soir.

On y voit le chanteur interpréter un homme aux prises avec une peine d’amour d’une grande intensité. Les scènes osées se multiplient. On le voit au lit avec plusieurs partenaires, nu, sous la douche, Jonathan Roy s’est dévoilé dans tous les sens pour ce vidéoclip.

En entrevue à TVA Nouvelles, Jonathan Roy a expliqué que ce qu’il a présenté dans le clip représente simplement ce qu’il a vécu. « Pour oublier cette personne, c’était de baiser et d’aller voir plein de filles. À la fin je me sentais tout le temps «empty», vide. Ça ne me faisait rien. Je ne l’oubliais pas, je me salissais», a-t-il détaillé.

Le nouvel album du chanteur Mr. Optimist Blues doit sortir vendredi et s’inspire des styles blues, pop, folk, reggae.

L’auteur-compositeur-interprète est en spectacle jeudi à Québec, vendredi à Montréal et à Toronto par la suite. Il se produira également en mars à Sherbrooke, Trois-Rivières et Rimouski.