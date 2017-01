La grippe effectue une rentrée timide

La grippe fait une entrée timide au Bas-Saint-Laurent. La Direction de la santé publique ne ménage toutefois pas ses efforts pour éviter toute propagation.

Alors que d'autres régions du Québec ont été touchées pendant la période des Fêtes, seule une vingtaine de cas ont été recensés au Bas-Saint-Laurent. Un nombre sensiblement similaire à celui enregistré à pareille date l'an dernier.

Selon le Directeur de la santé publique, le docteur Sylvain Leduc, si les urgences sont présentement occupées, c'est plutôt en raison de multiples virus en circulation.

C'est en février que la région devrait être touchée plus durement par la grippe, et plus précisément par la souche de type A H3N2.

«En général, à la mi-février, l’activité grippale est plus forte, on s’attend donc à ce que ça accélère d’ici là. Évidemment, si on entreprend les bonnes mesures de prévention, on a une chance de ralentir la propagation et c’est ce qu’on souhaite», affirme Sylvain Leduc.

Il est toujours possible de recevoir une dose de vaccin puisque les 40 000 doses disponibles n'ont pas toutes été administrées encore.

Rappelons que les enfants de 6 à 23 mois et leur famille, les femmes enceintes qui en sont à leur 2e ou 3e trimestre de grossesse, et les personnes souffrant de maladies chroniques peuvent recevoir leurs doses gratuitement.

Il faut prévoir une période de deux semaines pour que le vaccin atteigne sa pleine efficacité.

«Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c’est que la souche qui circule est contenue dans le vaccin, la moins bonne, c’est que la famille de virus qui circule en ce moment ressemble un peu à celle d’il y a deux ans, c’est-à-dire un virus qui est plus virulent. On a une efficacité estimée à ce stade-ci de près de 40 %», ajoute Dr Leduc.