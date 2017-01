Le Blue Parrot, un bar «habituellement sécuritaire»

La discothèque où a eu lieu une fusillade dans laquelle plusieurs personnes ont perdu la vie à Playa del Carmen est habituellement sécuritaire, selon un Français établi dans cette ville.

TVA Nouvelles a pu s’entretenir avec Mathieu, un Français qui travaille à l’hôtel Lunasol et demeure à Playa del Carmen depuis quatre ans. Il n’était pas présent au Blue Parrot lors des tristes événements, mais connait bien l’établissement.

«C’est la première fois qu’une chose comme ça arrive depuis que je vis ici, raconte-t-il. Ce n’est vraiment pas un endroit habituellement dangereux, c’est un endroit très, très sécurisé.»

Selon lui, «des gens du monde entier vont» dans ce bar, un endroit très achalandé situé près des hôtels et des complexes hôteliers.

«C’est l’endroit le plus touristique de Playa del Carmen. Le Blue Parrot est dans la rue No 12, où il y a toutes les discothèques, les endroits où il y a le plus de monde la nuit pour faire la fête.»

Bien entendu, l’ambiance était très particulière ce matin dans ce secteur touristique.

«C’est un peu bizarre, c’est très calme, fait remarquer Mathieu. D’habitude, même le matin, comme on est en plein centre-ville, il y a quand même pas mal de gens qui rentrent des discothèques.»

En début de journée, les touristes étaient couchés, mais l’employé de l’hôtel s’attendait à de nombreuses questions de leur part.

«À Playa del Carmen, les nouvelles vont très vite. Je crois qu’on va beaucoup en entendre parler», croit-il.