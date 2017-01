Le fédéral s’entend avec les trois territoires

Après avoir réussi à s’entendre avec le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse le mois dernier, le gouvernement fédéral annonce qu’il a aussi conclu un accord de financement en santé avec les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.

Le nouveau financement fédéral accordé aux trois territoires s’étalera sur 10 ans «en vue d'investissements dans les soins à domicile et les soins de santé mentale» et totalisera 36,1 millions $.

Pour l’amélioration des soins à domicile, Territoires du Nord-Ouest obtiendront 7,4 millions $, le Nunavut, 6,1 millions $, et le Yukon, 6,2 millions $.

Pour la santé mentale, le nouveau financement fédéral sera de 6,1 millions $ pour les Territoires du Nord-Ouest, 5,1 millions $ pour le Nunavut et 5,2 millions $ pour le Yukon.

Ce financement correspond à ce que le gouvernement fédéral avait offert aux trois territoires le 19 décembre dernier lors que la réunion des ministres fédéral et provinciaux (et territoriaux) des Finances et de la Santé. L’offre sera en vigueur à compter de l'exercice 2017‐2018

«Les investissements ciblés dans les soins à domicile et les soins de santé mentale s'ajoutent aux engagements existants prévus par la loi au moyen du Transfert canadien en matière de santé (TCS), lequel continuera de croître», a précisé le ministère fédéral de la Santé dans un communiqué de presse, lundi soir.

Lors de la réunion des ministres le 19 décembre à Ottawa, le fédéral avaient offert aux provinces et aux territoires une enveloppe de 11,5 milliards $ sur 10 ans pour les soins à domicile et la santé mentale, mais il avait retiré son offre à la fin de la rencontre devant le refus des provinces d’accepter une réduction de la hausse des transferts fédéraux en santé à compter de cette année.

En cette matière, le gouvernement du Québec tient absolument à déterminer lui-même comment dépenser l’argent destiné à la santé provenant du fédéral.