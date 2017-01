Les derniers «Beaux malaises» de Martin Matte

«Les beaux malaises» de Martin Matte à TVA prendront fin dimanche, avec une grande finale de 90 minutes.

Pour la conclusion de cette populaire aventure de trois saisons, plusieurs personnages seront de retour. Il sera également notamment question du développement du concept en France, ainsi que des bons et moins bons coups de Martin Matte.

On promet même des derniers instants s’apparentant à un opéra rock... Les attentes des téléspectateurs devraient être comblées, si on se fie aux propos de Martin Matte.

«Eh ben voilà, la grande finale! Ça été un plaisir fou de créer ¨Les beaux malaises¨. Cette série a changé ma vie! Merci à toute l’équipe qui a travaillé sur cette émission, ça prend tellement d’éléments pour qu’une série ¨lève¨. Je suis content de vous offrir une belle finale. On a travaillé fort, j’espère que vous ne serez pas déçus (je suis sûr que non, mais écrit de même ça fait plus humble)», s’est amusé le principal artisan de la comédie dans un communiqué.

Pour voir dès maintenant un extrait de la grande finale de l’émission «Les beaux malaises» (qui s’est amorcée en 2014 et qui attirait tout près de 2 millions de téléspectateurs chaque semaine) diffusée le 22 janvier dès 20h30, il suffit de se rendre au http://videos.tva.ca/episode/85431.

Après le Québec, l’œuvre continuera de rayonner en France grâce à Franck Dubosc et Anne Marivin, sur les ondes de la chaîne M6.

Des souvenirs

De mardi à dimanche, les fans de la comédie québécoise pourront également se rendre sur la page Facebook afin d’obtenir la chance de mettre la main sur un des objets marquants de l’univers de Martin Matte à TVA, que ce soit le cadre qu’il tente en vain d’accrocher ou la marionnette qui se plaît à dire aux gens leurs quatre vérités.

Un tirage au sort sera effectué pour déterminer les gagnants.