Les rapports sur les incidents de 5 minutes et plus bientôt publics

Les rapports de l’ensemble des incidents de 5 minutes et plus seront dorénavant rendus publics, a promis la STM.

Philippe Schnobb a indiqué de cette décision résultait d’une volonté d’une plus grande transparence, lui qui souhaite aussi en dire plus sur les raisons des pannes au moment où elles surviennent.

«Chaque incident fait l’objet d’une enquête, de recommandations et d’un plan d’action, a indiqué Philippe Schnobb, président de la STM. Cette information existe et on va prendre les moyens pour la rendre publique le plus rapidement possible, en vertu notamment de la politique des données ouvertes de la Ville».

Lundi, on apprenait aussi qu’en 2016, il y a eu 924 incidents de 5 minutes et plus dans le réseau, une baisse de 3,3% par rapport à 2015.