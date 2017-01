Les voitures Azur retirées de la circulation

Moins d'un an après le début de leur mise en service, la STM a décidé de retirer les 12 trains Azur de la circulation le temps qu’elle trouve la cause de la panne de samedi.

«Le frotteur [qui permet de rester en contact avec le rail] du train Azur était brisé et c’est ce qui a endommagé fortement des équipements de signalement à la station du Collège», a indiqué Luc Tremblay, directeur général de la STM.

archives, Agence QMI

Samedi en milieu d’après-midi, la ligne orange a été paralysée entre Côte-Vertu et Lionel-Groulx durant plusieurs heures. En soirée, l’interruption a été réduite à la portion comprise entre les stations Côte-Vertu et Plamondon, le service normal n’a repris que dimanche matin.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les frotteurs des trains MR-73 étaient aussi endommagés, mais c’est au moment du passage d’un train Azur que les équipements sur la voie ont été brisés.

Les MR-73 qui circulaient samedi ont tous été inspectés et ont été remis en service, a assuré la STM, qui refuse de parler d'un problème de fabrication.

«On sait qu’il y a une interaction suspecte entre les rails et les frotteurs et on va installer des caméras sous les trains pour filmer en service et identifier ce nouveau phénomène», a poursuivi M. Tremblay.

Selon la STM, les frotteurs sont inspectés toutes les 6 à 8 semaines.