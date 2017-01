EXCLUSIF | L’ex-maire de Montréal-Nord se traite de «con»

Voyez la lettre en cliquant ici.

Un an après la démission de Gilles Deguire comme maire de l'arrondissement Montréal-Nord, TVA Nouvelles a obtenu lundi sa lettre de démission dans laquelle il se traite de con et exprime une profonde honte.

Dans sa lettre de démission remise à la Ville de Montréal, le 6 janvier 2016, Gilles Deguire écrit notamment : «Néanmoins, des circonstances extrêmement malheureuses dont je suis l'unique responsable font en sorte que je dois vous remettre ma démission. Je suis le seul artisan de mon malheur et je regrette infiniment tout le mal que j'ai fait à mes proches et ainsi qu'à la trahison à l'ensemble de mes amis, partenaires et concitoyens.»

archives, Agence QMI

«Il y a encore tant à faire et je réalise trop tard que je salis moi-même le milieu pour lequel j'ai tant travaillé, pauvre con! (...) J'ai tellement aimé servir ma population! J'ai honte de moi-même!»

Rappelons qu'en décembre dernier, M. Deguire a reconnu avoir fait des attouchements sur une mineure pendant presque deux ans. Les représentations sur sa peine auront lieu en mars.