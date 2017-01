L'UE «n'a pas besoin de conseils extérieurs» dit Hollande à Trump

Le président français François Hollande a fermement répliqué lundi au président élu américain Donald Trump, qui a critiqué l'Union européenne, déclarant que celle-ci n'avait «pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire».

«Je vous l'affirme ici, l'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire», a déclaré M. Hollande en décorant l'ambassadrice américaine à Paris, Jane Hartley.

«Au moment où s'installe une nouvelle administration à Washington, je voudrais rappeler que les relations entre l'Europe et les États-Unis ont toujours été fondées sur des principes et des valeurs. Ces valeurs s'appellent le respect, le soutien mutuel en cas de péril, mais aussi l'attachement à la démocratie, la défense des libertés, et cette égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de l'être humain», a également déclaré M. Hollande, sans jamais nommer le futur président américain.

Dans un entretien aux journaux allemand Bild et britannique The Times, Donald Trump a estimé que le Royaume-Uni avait eu «bien raison» de quitter une UE selon lui dominée par l'Allemagne.

Pour M. Hollande, «l'Europe est une création originale, fondée sur des nations qui ont fait ce choix pour relever un certain nombre de défis». Elle «doit également prendre ses responsabilités et notamment pour sa défense, sa sécurité. C'est sans doute un des choix qui devra être encore fait pour aller plus loin, dans le respect de nos alliances, mais pour être davantage présent dans le monde, pour porter la voie de l'Union européenne qui est également une puissance, pas simplement économique, mais politique. En tout cas qui doit s'affirmer».

Autre désaccord sur le devenir de l'OTAN. Aux quotidiens The Times et Bild, M. Trump a affirmé que l'OTAN était «obsolète, parce qu'elle a été conçue il y a des années et des années» et «parce qu'elle ne s'est pas occupée du terrorisme».

Pour François Hollande, l'OTAN «ne sera obsolète que lorsque les menaces le seront devenues elles aussi».

«Nous sommes attachés à nos alliances, mais nous sommes aussi capables d'être autonomes sur le plan stratégique. C'est ce que la France a toujours défendu, au nom de son indépendance. En pleine complémentarité avec l'OTAN».

Le chef d'État français a aussi rendu hommage à Barack Obama qui fut un «acteur clé» de la conclusion de l'accord de Paris sur le climat, que M. Trump veut remettre en cause.