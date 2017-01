Montréal candidate pour Expo 2025?

Malgré des délais extrêmement serrés, Montréal pourrait présenter sa candidature à l'exposition universelle de 2025 si le conseil municipal adopte une motion en ce sens le 23 janvier prochain.

Les conseillers Marvin Rotrand et Justine McIntyre déposeront une motion au prochain conseil municipal pour que Montréal saisisse cette «opportunité énorme de transformer la ville» et accueille sa deuxième exposition universelle.

Toronto a décidé en novembre dernier de ne pas poser sa candidature, après des semaines de débat sur le sujet.

«Montréal est beaucoup plus ouverte sur le monde que Toronto», estime M. Rotrand.

Il n'a toutefois pas encore discuté du sujet avec le maire Denis Coderre.

Délais serrés

Si le conseil municipal adopte cette motion, Montréal devra développer une étude de faisabilité et poser sa candidature en moins de cinq mois. Il lui faudra aussi convaincre les gouvernements fédéral et provincial de réintégrer le Bureau international des expositions (BIE) et de financer à plus de 77 % cet évènement.

«On est conscients du délai du 22 juin, mais le maire Jean Drapeau a été capable de présenter la candidature de Montréal très rapidement pour Expo 67», a rappelé M. Rotrand. Pour lui, ce dépôt de candidature serait l'occasion idéale de souligner le 50e anniversaire d'Expo 67.

Paris a déjà déposé sa candidature pour 2025 et il est probable que Manchester, au Royaume-Uni, et Osaka, au Japon, fassent de même.

Économie stimulée?

Malgré les risques de déficit, M. Rotrand est convaincu que Montréal saurait tirer profit d'une exposition universelle, comme d'autres grandes villes l'ont fait dans les dernières années.

«L'expo de Shanghai en 2010 lui a donné des profits de 157millions $ et lui a apporté six nouvelles lignes de métro», souligne-t-il.

Toronto a estimé plus tôt l'automne dernier qu'une exposition universelle ne lui coûtera pas moins de 1,9 milliard $, sans compter les coûts nécessaires pour développer d'autres infrastructures en legs.

Le métro de Montréal, Habitat 67, l’île Notre-Dame, La Ronde et l’autoroute Décarie sont parmi les infrastructures les plus significatives construites pour Expo 67.