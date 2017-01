Offensive de Couillard au sud de la frontière

Contrairement au chef péquiste qui prône le nationalisme économique, Philippe Couillard veut passer à l'offensive pour contrer le protectionnisme du président élu Donald Trump.

Sa stratégie: être plus présent aux États-Unis en 2017 pour aller convaincre lui-même les Américains de l'importance des échanges économiques.

De son côté, le chef de l'opposition veut combattre le «Buy American» par la même médecine. «Il va falloir montrer du muscle, défendre nos emplois, nos parts de marché», dit Jean-François Lisée.

Quant au premier ministre, il veut passer à l'offensive pour minimiser l'impact du protectionnisme américain. «C'est certain que l'arrivée de M. Trump crée de l'incertitude!» dit Philippe Couillard.

«Il est le président des États-Unis! C'est une relation tellement importante pour nous qu'on va travailler pour non seulement la conserver, mais même l'améliorer! Je ne veux pas commencer cette relation de façon défaitiste», ajoute M. Couillard.

Il sera plus présent pour mousser les produits québécois. «On est rendu avec huit bureaux. On va les utiliser encore plus! J'entends être présent aux États-Unis plus que sur d'autres continents.»

93 milliards d'échanges commerciaux

Les États-Unis, c'est le premier partenaire économique du Québec: 93 milliards d'échanges commerciaux, dont 54% sont des exportations. Nos principaux partenaires américains sont le Texas, l'Ohio et l'État de New York.

«Il y a 35 États qui sont excessivement dépendants du commerce avec le Canada, explique le premier ministre Couillard. Ça représente des millions d'emplois pour les Américains. Je pense que ça aussi, ça pèsera dans la balance.»

Philippe Couillard va demander à ses ministres de se faire plus convaincants. «Pour leur parler des avantages du Québec, leur dire à quel point nos économies sont intégrées et qu'il y a moyen de tirer profit ensemble.»

Il ne croit pas que d'avoir d'appuyé Hillary Clinton à la veille de l'élection va nuire à la relation.

«Non, parce qu'encore une fois, beaucoup d'autres leaders dans le monde et beaucoup de personnes, même dans les partis politiques américains, ont eu le même genre de commentaires», insiste M. Couillard.

L'un des premiers tests, ce sera de tenter de dénouer l'impasse sur le bois d'oeuvre.

-D’après un reportage d’Alain Laforest