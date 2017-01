«On va l’envoyer au batte pour défendre l’équipe libérale»

Alors que «La Joute» amorce sa deuxième saison sur les ondes de LCN, la populaire émission d’analyse politique s’intéresse au grand retour de Pierre Moreau au conseil des ministres.

Après une longue convalescence, le député de Châteauguay est nommé président du Conseil du trésor, tandis que Carlos Leitao, qui occupait cette fonction jusqu’ici, pourra se consacrer uniquement sur l’important ministère des Finances.

Le premier ministre Philippe Couillard a opté lundi pour un ajustement mineur de son conseil des ministres, laissant certains députés libéraux sur leur faim.

«C’est le retour du meilleur ministre de ce gouvernement-là, affirme d’emblée l’analyste Luc Lavoie.

«Il a pris un coup de vieux, j’imagine que la maladie a laissé des traces, mais il a l’air quand même en assez bonne forme, on l’a vu l’automne dernier à notre antenne», commente M. Lavoie.

Un avis que partage son acolyte Bernard Drainville. «C’est une bonne nouvelle pour les Québécois, peu importe leurs couleurs politiques. Jusqu’en 2018, c’est un gouvernement libéral qui nous gouverne et qui gère pour environ 100 milliards de taxes, d’impôt et de transferts fédéraux chaque année. On veut les meilleurs ministres possible et Pierre Moreau en est très certainement l’un des meilleurs», insiste-t-il.

Pouvoir important

En se retrouvant à la tête du Conseil du trésor, Pierre Moreau hérite d’une place de choix au sein du très important comité des priorités du gouvernement que préside le premier ministre lui-même.

«Ça lui donne un pouvoir très important sur la suite des choses, note M. Drainville, qui croit que le ministre Moreau sera utilisé à toutes les sauces comme porte-parole gouvernemental sur certains enjeux.

«Ils vont l’envoyer au batte par moments pour défendre l’équipe, ça c’est très clair.» - Bernard Drainville

L’arrivée de Pierre Moreau au Trésor signifie aussi, selon Luc Lavoie, que les négociations avec les employés du secteur public deviendront une priorité, citant à l’appui le cas des juristes et notaires de l’État, dont la grève se poursuit depuis octobre dernier. «Le Pierre Moreau qu’on a vu dans la première partie du mandat du gouvernement était un gars qui réglait les problèmes, alors espérons qu’il va régler celui-là dans les plus brefs délais.»

Par ailleurs, «La Joute» s’est également penchée sur le cas de Sam Hamad, un député qui n’est «pas de bonne humeur aujourd’hui» et qui doit se demander quel est son avenir au sein du Parti libéral du Québec.

