Ottawa s'engage dans la lutte à l'itinérance

La construction de logements sociaux à Montréal est en hausse grâce notamment aux fonds accrus du gouvernement fédéral.

Mais la situation pourrait s'améliorer encore plus rapidement si Québec et la Ville de Montréal en faisaient davantage, estiment les groupes d'aide aux itinérants.

L'année a très mal commencé pour les personnes itinérantes: le 6 janvier, Jimmy Cloutier est abattu par des policiers derrière la mission Old Brewery.

«C'est la quatrième [personne] en cinq ans qui décède sous les balles des policiers. C'est très inquiétant. Il faut revoir nos façons de faire», s’insurge la coordonnatrice adjointe du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Marjolaine Despars.

Le RAPSIM fait le point sur l'itinérance dans la métropole. Il se réjouit qu'Ottawa ait doublé les fonds alloués à la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance.

«Dans la programmation actuelle, qui se termine en 2019, c'est 235 logements qui vont se réaliser. Aussi pour des populations sans abris. On souhaite que ça se poursuive», souligne Mme Despars.

«C'est très complexe, le traitement de l'itinérance. Il y a beaucoup de besoins, et ça prend du temps, souvent, à développer les réponses. Donc, les engagements de trois ans, c'est insuffisant», mentionne de son côté Serge Lareault, Protecteur des itinérants de Montréal.

«Vision à long terme»

Le ministre responsable de la Famille, de l’Enfance et du Développement social s'y engage. «Il faut que la collaboration se fasse bien entre les gouvernements, les organismes comme ceux qu'on a la chance d'avoir à Montréal. Ça prend une collaboration, puis une vision de long terme», plaide Jean-Yves Duclos.

Ottawa et Québec annoncent par ailleurs des investissements de 400 millions de dollars sur deux ans pour l'accès à des logements abordables et sociaux. Le RAPSIM presse aussi Montréal de mieux protéger les maisons de chambre sur son territoire.

«Chaque année, on continue de perdre des maisons, malgré que certains de nos membres, avec les programmes gouvernementaux, réussissent à les acheter, à les transformer en logements sociaux. On a plus de pertes que de gains», déplore Marjolaine Despars.

«Ici même, dans Ville-Marie, il y a des maisons de chambres qui ne cessent de fermer. On fait un inventaire présentement, mais ce n’est pas suffisant. Il faut pouvoir les protéger maintenant», soutient la chef de Projet Montréal, Valérie Plante.

«Le dossier des maisons de chambres est complexe parce que c'est des organisations privées. Les gens font ce qu'ils veulent, remarque Serge Lareault. Donc, la Ville ne peut pas non plus les forcer à faire des choses. Moi, je pense qu'on sait à la Ville que c'est important.»

M. Lareault s'engage à y travailler. Une chambre, c'est souvent un tremplin pour se sortir de la rue ou le dernier rempart avant de s'y retrouver.

-D’après un reportage d’Andrée Ducharme