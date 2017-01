Parlez d’argent avec vos proches, ils en seront plus riches!

L'argent, l'épargne et la planification de la retraite sont encore des sujets tabous. Or, beaucoup de gens auraient tout avantage à en discuter avec leurs proches, surtout les parents avec leurs enfants: ils vont épargner plus tôt dans leur vie.

C’est ce que révèle le dernier sondage de Question Retraite, une organisation à but non lucratif regroupant près de 20 partenaires des secteurs tant gouvernemental, financier, patronal, associatif que de l'enseignement. Les jeunes issus de familles où l’argent n’était pas tabou, développent de meilleures habitudes d’épargne. Lorsque leurs parents ont mis de l'argent de côté pour eux lorsqu'ils étaient enfants –et leur ont dit pourquoi -, ils commencent à épargner par eux-mêmes trois ans plus tôt que les autres en vue de leur retraite (25,4 ans vs 28,3 ans).

Un sondage réalisé en 2014 soulignait également que plus du tiers des travailleurs québécois de 25 à 44 ans jugeaient que leurs parents avaient eu un rôle très ou assez important par rapport à la gestion de leurs finances personnelles.

«La forte influence que peut avoir un parent, un conjoint, un ami ou un autre membre de la famille sur un de ses proches est un facteur clé pour arriver à convaincre la personne de l'importance d'épargner pour son avenir afin de profiter d'une retraite stimulante et satisfaisante», dit Nathalie Bachand, présidente de Question Retraite.

L'importance de parler d'argent

Parler d’argent est aussi un antidote à l’ignorance. Un autre sondage, datant de 2013 celui-là, démontrait que près d'un travailleur québécois sur cinq ignorait d'où proviendraient ses revenus à la retraite. Question Retraite estime qu’il faut commencer par des discussions franches et ouvertes sur l'argent et sur les questions financières. L’organisme lance d’ailleurs une campagne de promotion sur ce sujet, de concert avec l'Autorité des marchés financiers.

Nathalie Bachand prévient toutefois: «nous ne demandons pas aux proches d'agir à titre de conseiller en finances personnelles, mais plutôt d'encourager les personnes qui leur sont chères à se renseigner auprès de professionnels reconnus, à consulter des sites web de référence, à débuter une démarche d'épargne systématique, à se faire un plan ou simplement un budget en se fixant des objectifs précis».