Pas de sanction pour l'employé qui «sniffait» de la poudre blanche

Un employé du ministère des Transports du Québec (MTQ), surpris en octobre dernier en train d’inhaler une poudre blanche sur le tableau de bord d'une camionnette appartenant à son employeur, n'a finalement pas été sanctionné et a pu reprendre le boulot, selon le syndicat qui le représente. Son geste avait été capté en photos et en vidéo par des citoyens, qui nous ont ensuite fait parvenir ces images via la page Facebook de TVA Nouvelles.

Lorsque le travailleur en question avait été confronté par notre journaliste, il avait aussitôt nié qu’il s’agissait de la drogue.brbrReplacementbrbr brbrReplacementbrbr «C’est mon médicament, avait-il déclaré. C’est une aspirine que je ne suis pas capable d’avaler. Je la prends par la bouche, égrenée. [...] Les comprimés, je ne suis pas capable de les avaler rond. Je ne comprends pas pourquoi vous faites une montagne avec ça.»

Joint par TVA Nouvelles lundi, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SCFP) a indiqué qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été imposée à l'employé au terme de l'enquête interne et qu'il avait même été réintégré dans ses fonctions.

On ajoute que sa condition médicale justifie un tel acte. Parmi les preuves soumises à l'employeur, il avait un billet de médecin. Le syndicat n'a pas été en mesure de dire s'il s'agissait bel et bien d'aspirine.

Nous sommes en attente d'une réaction du MTQ.