Québec accorde un contrat à l’Université du Québec à Rimouski

Le gouvernement du Québec octroie un important contrat à l'Université du Québec à Rimouski afin de soutenir les municipalités touchées par le phénomène de l'érosion côtière en lien avec les changements climatiques.

Une étude sera réalisée dans le but de réduire la vulnérabilité des communautés et de mieux outiller les municipalités côtières. Le ministère de l'Environnement du Québec versera 3,5 millions $, en provenance du Fonds vert, pour ce projet.

L'université analysera différentes options d'adaptation et développera des outils pour soutenir la planification de l'aménagement et de protection du territoire.

L'étude cible 88 municipalités côtières situées dans 17 MRC de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

La tâche sera confiée à une équipe d’une dizaine de chercheurs de l'UQAR, chapeautée par Pascal Bernatchez et Guillaume Marie.

Au moins quatre ateliers de travail auront lieu entre les chercheurs et les municipalités pour cette étude qui s’échelonnera sur trois ans.

La situation actuelle ne sera pas la seule cible des chercheurs, puisque l'UQAR étudiera des cas pouvant remonter jusqu'aux années 1930.

On tentera ensuite de projeter ce projet dans l'avenir afin de prévenir plutôt que de guérir.

Dans la même veine, le Conseil national du Parti québécois a voté à l'unanimité ce week-end une proposition du député de Gaspé Gaétan Lelièvre, qui exige que le gouvernement du Québec crée une cellule de crise pour gérer le dossier.

Le député de Matane-Matapédia et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Pascal Bérubé, soutient que c'est la preuve que tous les membres du Parti québécois sont sensibles à la sécurité des citoyens de la région, et qu'il est temps que le gouvernement passe à l'action.

«Les enjeux de changements climatiques ont des impacts importants chez nous quant à l’érosion des berges. Il y a plusieurs municipalités de ma circonscription qui sont touchées et ça va se poursuivre au cours des prochaines années. Chaque fois qu’on a un dossier de cette nature, les gouvernements du Québec et du Canada s’envoient la balle et parlent d’études, mais personne ne répond présent et se sont des situations qui sont urgentes.»

Il faudra maintenant voir si l'appel du Parti québécois sera entendu, puisque la semaine dernière le ministre responsable de la Gaspésie avait refusé de mettre sur pied une telle cellule.