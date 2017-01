Projet Montréal craint que le service ne soit affecté

La décision de la Société des transports de Montréal (STM) de retirer temporairement les trains Azur après la panne de samedi sur la ligne orange du métro risque d'affecter le service, craint Projet Montréal.

«Est-ce qu'on a mis toutes les mesures en place pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'impacts sur les Montréalais pendant qu'on va réparer les voitures Azur? Il n'y a pas si longtemps, le maire nous disait à quel point les voitures Azur allaient augmenter la fréquence des métros. Là, on les enlève. Que va-t-il arriver sur la fréquence? On va se ramasser avec des quais de métros et des voitures bondées», a dit Valérie Plante, chef de Projet Montréal.

Plus tôt lundi, le maire Denis Coderre et la STM ont annoncé que les trains Azur ont été retirés de façon préventive, le temps que l'enquête de la STM fasse la lumière sur les causes de la panne majeure qui a paralysé une partie de la ligne orange du métro, en fin de semaine.

Samedi après-midi, le service a été interrompu sur la ligne orange entre les stations Côte-Vertu et Lionel-Groulx durant plusieurs heures. En soirée, la panne touchait les stations Côte-Vertu et Plamondon. Le service normal n’a repris que dimanche matin.

Encore confiance

Mme Plante dit avoir encore confiance en la fiabilité des voitures Azur, mais elle aurait souhaité que le problème soit détecté plus tôt.

«Retirer les voitures Azur, je pense que c'était la bonne chose à faire, mais il faut un plan de rechange pour s'assurer que les gens n'attendent pas», a-t-elle dit.

Un de ses collègues abondait dans le même sens.

«Dès qu'il y a la moindre panne, il y a des problèmes, a ajouté le conseiller Sylvain Ouellet de Projet Montréal. On a beau dire qu'il y a relativement peu de pannes dans le métro, mais ce n'est pas le nombre, l'important. Est-ce que les pannes tombent dans les heures de pointe? Est-ce qu'elles durent longtemps? Comment communique-t-on les pannes aux usagers?»

Afin de minimiser les effets des pannes sur le service aux usagers du transport en commun, M. Ouellet souhaiterait que la STM mette plus d'autobus sur la route, et à plus grande fréquence. Mme Plante aimerait également voir plus d'aiguillage dans les stations de métro afin de ne pas paralyser une importante portion de ligne lors d'un problème.