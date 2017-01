Sophie la Girafe cache toute une surprise dans ses entrailles

Des parents américains ont retrouvé à l’intérieur du jouet de dentition en caoutchouc naturel Sophie la Girafe, de bonnes quantités de moisissures. Plusieurs se demandent si le jouet tant prisé par les enfants est dangereux pour la santé.

Dana Chianese, une dentiste pédiatrique, a fait la découverte le mois dernier, rapporte la chaîne wxii12.com.

La docteure avait l’habitude de recommander aux parents de bébés des jouets de dentition, incluant Sophie la Girafe, mais plus maintenant.

En lavant le jouet, Mme Chianese a senti une très mauvaise odeur émanant du trou d’aération.

«J’ai décidé d’ouvrir Sophie par curiosité et j’ai découvert à l’intérieur qu’une véritable expérience scientifique était en cours», a raconté la femme à Goodhousekeeping.com.

«De l’horrible et odorante moisissure se développait à l’intérieur du jouet préféré de mes enfants», a ajouté la dentiste.

La dame dit toujours nettoyer les jouets en respectant les instructions, en utilisant de l’eau chaude savonneuse, et une éponge. Elle affirme n’avoir jamais plongé la girafe dans l’eau.

«Ça me fait mal au cœur de savoir que pendant des mois j’ai laissé mes enfants mâchouiller cette chose. Je n’achèterai plus jamais de jouets de dentition munis d’un trou d’aération, et je ne vais plus les recommander», a ajouté la femme.

D’autres témoignages sur des sites tels que «What to Expect» et «Amazon» ont été enregistrés.

Selon la Dre Lyuba Konopasek, professeure adjointe à l’école de Pédiatrie de la New York Presbyterian Weil Cornell, il ne faut pas trop s’inquiéter de trouver des moisissures dans les jouets pour enfants.

Selon une entrevue qu’elle a accordée à Care.com, cela devient inquiétant seulement si l’enfant qui l’utilise souffre d’une maladie immunitaire.

Si l’enfant souffre d’allergies aux moisissures, il pourrait avoir des symptômes comme de la toux, et des yeux larmoyants.

Afin d’éviter de voir des moisissures se développer dans les jouets des tout-petits, les spécialistes suggèrent de bien les laver, mais surtout de bien les sécher. Pour les désinfecter, on suggère de mélanger à un gallon d’eau ½ tasse d’eau de javel.

La chaîne wxii12 a demandé des explications à l’entreprise responsable de la fabrication de Sophie la Girafe, mais n’a pas eu de réponse.