Un détenu meurt en prison à Sainte-Anne-des-Plaines

Un détenu de 55 ans qui purgeait une peine d’emprisonnement pour un crime violent est mort dimanche, au centre de détention de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

Daniel Marcotte est décédé dans les circonstances qui n’ont pas été révélées par les autorités carcérales.

Dans un communiqué laconique émis lundi après-midi, le Service correctionnel du Canada (SCC) a fait savoir qu’il «examinera les circonstances de l’incident».

Par conséquent, on ignore si le détenu a connu une mort violente, accidentelle, naturelle ou s’il s’est enlevé la vie.

Daniel Marcotte était derrière les barreaux depuis le 14 janvier 2014 pour son implication dans une affaire d’introduction par effraction et d’agression armée. Il avait écopé d’une sentence de 49 mois de prison.

Le SCC a indiqué que les proches du détenu ont été avisés du décès, tout comme la police et le coroner.