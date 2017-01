Violences sexuelles à l’université: peu de victimes portent plainte

Les violences sexuelles demeurent un problème de taille sur les campus universitaires. Une nouvelle étude révèle que 90% des victimes ne portent pas plainte.

Au total, 12 chercheuses se sont penchées sur la question de la violence sexuelle dans les universités.

Leur étude a été réalisée auprès de 900 personnes dans six universités.

Plus du tiers des personnes qui travaillent ou étudient dans les universités québécoises disent avoir subi une forme de violence sexuelle passant du harcèlement et de la cyberintimidation jusqu'à l'agression physique.

De plus, 37% des répondants disent avoir vécu de la violence sexuelle, 34% ont subi du harcèlement et 18% ont subi des comportements sexuels non désirés.

Ces chiffres ne représentent qu'une partie d'un réel problème, puisqu'il y a toujours un grand silence qui recouvre ce fléau. 90% des victimes n'ont jamais porté plainte ou même signalé l'incident à l'université.

Les chercheuses ont aussi noté que ces évènements de nature sexuelle ont des conséquences sur l'avenir des victimes. La moitié d'entre elles ont confié que la violence sexuelle a nui à leur réussite scolaire ou professionnelle. Certaines y ont laissé leur santé.

Il y a malheureusement une tendance à la banalisation de certains comportements, ce qui fait que des gestes à caractère sexuel ne sont pas toujours rapportés.

Recommandations?

Les chercheuses qui ont fait l'étude proposent 15 recommandations pour améliorer la situation.

Elles demandent une loi-cadre qui forcerait les universités à lutter contre la violence sexuelle.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a déjà invité les établissements à consulter leurs membres quant aux mesures à adopter pour lutter contre ce fléau.

Les résultats de ces consultations doivent être acheminés au ministère d'ici le 20 janvier.

Cinq journées de réflexion sont également prévues cet hiver pour en discuter.