Berlin pleure Obama

Le départ imminent de Barack Obama plonge Berlin dans la nostalgie et l'inquiétude tant le futur président Donald Trump menace de faire vaciller les piliers stratégiques de l'Europe d'après-guerre dont la capitale allemande est l'un des grands symboles.

Dès 2008, M. Obama, alors candidat à la Maison-Blanche, signifie au monde l'importance qu'il accorde à Berlin en y organisant sa plus grande réunion de campagne. De quoi rappeler à son public le célèbre «Ich bin ein Berliner» de John F. Kennedy qui en 1963 symbolisait l'unité de l'Occident face à l'ennemi soviétique.

Si la chancelière Angela Merkel avait refusé alors de prêter au jeune sénateur américain la porte de Brandebourg, incarnation de l'unité allemande retrouvée, le démocrate réunissait néanmoins 200.000 personnes non loin de là, à la colonne de la Victoire.

Une fois élu, les deux dirigeants ont su établir des relations de confiance, malgré les tensions générées par l'espionnage du téléphone portable de Mme Merkel ou les critiques américaines à l'encontre de sa position, jugée trop sévère, pendant la crise de la dette européenne.

Cette bonne entente a été illustrée mi-novembre lorsque Barack Obama, en visite d'adieu, multipliait les louanges vis-à-vis de son «extraordinaire» collègue, semblant lui passer le flambeau de défenseur des valeurs occidentales.

Pour les Berlinois dont le pro-américanisme a été forgé par la Guerre froide, le départ de l'ami Obama est d'autant plus amer qu'ils voient arriver un Donald Trump menaçant l'industrie allemande, appelant à démanteler l'UE et critiquant l'OTAN, autant de fondements de la sécurité et de la prospérité de l'Allemagne.

«Merkel et Obama sont vraiment des dirigeants du 21e siècle, elle non seulement en tant que première femme chancelière et lui comme premier président noir des États-Unis, mais aussi pour leur approche moderne, intelligente, avec une vision à long terme», dit à l'AFP Antje Pohle, Berlinoise de 33 ans, cadre dans la communication.

«Obama n'était pas parfait, mais il va nous manquer, surtout quand on voit la folie de Trump», ajoute-t-elle.

Pour Clemens Doepgen, 50 ans, employé dans l'une des branches allemandes du constructeur automobile américain Ford, les années Obama ont été fastes et il s'inquiète du coup de la «brutale et simpliste» rhétorique protectionniste de celui qui sera investi vendredi à la présidence.

La crainte est aussi de voir l'Allemagne, qui n'est plus le nain politique des années 1990, perdre de son influence, elle qui ces dernières années a contribué à l'accord sur le nucléaire iranien et celui sur le climat de Paris que le futur président américain espère démanteler. Et quid du rôle pivot de Berlin dans la crise ukrainienne maintenant que Donald Trump prône l'amitié avec Vladimir Poutine?

«Après la fin de la guerre et pendant assez longtemps l'Allemagne (...) a été infantilisée, ensuite, après la chute du Mur elle a été considérée comme un pays pubère, mais c'est Obama qui a su voir qu'elle avait atteint la maturité», analyse Sudha David-Wilp, spécialiste des relations transatlantiques au German Marshall Fund.

«On peut voir à la fin de ses deux mandats qu'Obama en est arrivé à se reposer sur la chancelière Merkel (...) et l'Allemagne assume elle plus de responsabilités dans le monde et se voit comme une puissance du bien», ajoute-t-elle.

Le ton devrait radicalement changer après l'investiture de Donald Trump vendredi. Le milliardaire américain a dénoncé dans une interview lundi «l'erreur catastrophique» commise par Angela Merkel en ouvrant son pays aux migrants et accusé à demi-mot l'Allemagne d'hégémonisme en Europe.

Des déclarations tonitruantes et une volonté de s'affranchir des héritages de la diplomatie américaine qui inquiète aussi John Emerson, ambassadeur sortant des États-Unis. Pour lui, Donald Trump a intérêt à trouver un «terrain d'entente» avec Mme Merkel.

M. Trump devrait en signe d'apaisement par exemple «se rendre sur le lieu d'où est originaire sa famille», dit-il, en référence au petit village de Kallstadt (sud-ouest) où est né son grand-père paternel.

Pour un grand discours en plein air au coeur de Berlin, il devra attendre, avertit le diplomate américain. «Il lui faudra d'abord trouver un public pour l'y applaudir».