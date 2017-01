Dave Hudon-Tremblay bientôt libéré

L'homme en crise, blessé par balles par des policiers en août 2014 à Dolbeau-Mistassini, sera bientôt remis en liberté.

Le 22 août 2014, en crise, Dave Hudon-Tremblay s'était automutilé avec un couteau, avait demandé aux policiers de l'abattre et s'était avancé vers eux avec son arme. Un agent de la Sûreté du Québec avait alors atteint l’homme d'une balle au thorax.

Le mois suivant, en septembre 2014, il avait défoncé un mur avec sa tête dans un hôpital. Et en janvier 2015, il avait pris son ex-conjointe à la gorge.

Hudon-Tremblay avait été condamné à trois ans de pénitencier.

Une fois au pénitencier, l'individu de 27 ans n'a pas eu un comportement idéal,

La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada expose une fiche disciplinaire plutôt longue : consommation de «substances intoxicantes», des propos injurieux et menaçants envers le personnel, une altercation et des agressions sur des codétenus, des menaces d'incendier un matelas et une possession d'un pic artisanal.

À certains moments, Hudon-Tremblay a été mis en isolement et transféré dans un pénitencier à sécurité maximale.

La Commission a noté qu'il a fait très peu de progrès. Elle situe son risque de violence entre modéré et élevé car sa propension à la violence est non négligeable. Mais sa libération d'office est obligatoire, puisqu’il a purgé les deux tiers de sa peine.

Dave Hudon-Tremblay devra respecter dix conditions, dont certaines particulières: être assigné à une résidence approuvée par le Service correctionnel, prendre ses médicaments et déclarer toutes fréquentations ou relations intimes.