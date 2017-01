Démocratie Québec aurait sollicité Bernard Drainville

L’ancien politicien Bernard Drainville a été approché par Démocratie Québec pour se présenter comme chef du parti municipal.

L’animateur au FM93 l’a révélé lors de son émission du midi, en présence de sa coanimatrice du jour, Karine Gagnon. Selon lui, la direction cherchait une façon de «bloquer le chemin à Anne Guérette».

Bernard Drainville, ancien journaliste devenu député du Parti québécois avant de quitter la politique pour se lancer en radio, a été approché par le président du parti Démocratie Québec (DQ), Denis L’Anglais.

L’offre de se présenter à la direction a été faite le 17 septembre dernier, deux jours avant qu'Anne Guérette annonce officiellement sa candidature, elle qui avait indiqué, depuis plusieurs mois, son intention de briguer la direction de son parti.

Pas intéressé

«Quelqu’un de Démocratie Québec m’a envoyé un texto et m’a dit qu’il voulait me parler», a-t-il expliqué. «On se disait que peut-être que ça pourrait vous tenter de regarder du côté de la scène municipale», lui a dit son interlocuteur. «Je pensais que c’était pour faire partie d’une équipe de conseillers. Je me rends compte au fil de la discussion que ce n’est pas ça qu’il veut. Il veut quelqu’un pour se présenter à la convention pour devenir le prochain chef de DQ. Il cherchait quelqu’un pour bloquer le chemin à Anne Guérette», analyse-t-il.

«Je viens d’en sortir. Je ne veux pas retourner à la politique. Je commence une nouvelle carrière. Non, ça ne me tente pas pantoute», lui a-t-il répondu.

Plusieurs personnes approchées

Le président du parti, Denis L’Anglais, confirme que c’est lui qui a approché M. Drainville. Il se défend cependant de l’avoir fait pour mettre des bâtons dans les roues de Mme Guérette. «Si M. Drainville a estimé utile de faire part de ça, ça lui appartient. Moi, j’ai approché un certain nombre de personnes dans le cadre de la course à la chefferie. On souhaitait depuis le début de l’année qu’il y ait course à la chefferie. Ce n’était pas pour bloquer le chemin à Anne Guérette, c’était pour avoir une course à la chefferie», a-t-il martelé.

Sa principale préoccupation, dit-il, était d’avoir des candidats intéressés pour qu’une investiture puisse avoir lieu. «Mon objectif, c’était qu’il y ait des membres et du financement. Et la façon de faire ça, c’était une course à la chefferie.»