Desjardins voudrait vendre Western Financial

Desjardins aurait mis en vente Western Financial Group, un courtier d'assurance de l'Ouest canadien, six ans après son acquisition, selon Reuters, qui cite des sources proches de la vente.

L'actif, qui comprend une maison de courtage et une entreprise d'assurance-vie, pourrait valoir quelque 500 millions$, selon Reuters. Desjardins a acquis Western Financial Group pour 443 millions$ en 2011. Elle était depuis 15 ans une société cotée en bourse.

«Il y a en effet une rumeur qui circule au sujet de la vente des activités de Western, mais nous ne la commenterons pas», a dit Valérie Lamarre, conseillère principale aux relations publiques pour le Mouvement Desjardins.

Elle a rappelé que Desjardins avait vendu, en début d’année, une filiale de Western Financial Group spécialisée dans l'assurance des animaux de compagnie, Western Compagnie d’Assurances, à Economical Mutual Insurance.

Desjardins a aussi relancé Bank West sous le nom Banque Zag (Zag Bank), en 2014. Elle l’a repositionnée comme une «banque directe, spécialisée dans l’offre de produits financiers en ligne et sur appareils mobiles». «Mais les autres activités de Western suivent leur cours», dit Valérie Lamarre.

En rachetant les activités de State Farm Canada en assurance de dommages et d'assurance-vie en 2015, Desjardins est devenu l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada.

Qui pourrait acheter?

Selon Reuters, la canadienne Intact Corporation financière, le plus important assureur au pays, la britannique Aviva et l’américaine Travelers Cos pourraient être intéressées par Western Financial Group.

Desjardins chercherait à signer un accord au cours des prochains mois, toujours selon les sources de Reuters.