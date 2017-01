Élèves de Sainte-Luce transférés à Mont-Joli

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares a finalement annoncé, lundi soir, ses modifications pour le découpage des quartiers scolaires.

Les élèves de première et deuxième secondaire de l'École des Bois-et-Marées de Saint-Luce pourront rester sur place l'an prochain, par contre, ceux de 3e, 4eet 5e secondaire devront faire le choix entre l'École Paul-Hubert de Rimouski ou l'école Le Mistral de Mont-Joli.

De plus, les élèves de Saint-Donat ne seront plus accueillis à Sainte-Luce, mais transférés à Mont-Joli, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire.

Le premier scénario qui avait été envisagé était de déplacer tous les élèves de Sainte-Luce au Mistral. La direction de la commission scolaire affirme avoir étudié plusieurs scénarios avant de prendre cette décision.

«Il appartiendra aux parents de choisir leur école, soit l’école d’affectation de leur quartier ou leur libre choix, parce qu’évidement, dans ces deux secteurs là, Saint-Donat et Sainte-Luce, y a déjà beaucoup de parents qui ont choisi que leur enfant soit hors quartier», explique le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux.

Cette annonce suscite de vives réactions. Le maire de Sainte-Luce est partagé par cette décision. Paul-Eugène Gagnon se dit heureux que l'école demeure ouverte, mais déplore d'être maintenant amputé d'une partie de sa clientèle, puisque plusieurs élèves provenaient de Saint-Donat.

Il déplore aussi que la Commission scolaire ait pris en compte une pétition de dernière minute de 25 signataires en faveur du déplacement de ces élèves, et qu'on ait ignoré celle de 1160 noms, contre le projet, déposée dans les dernières semaines.

Il soutient qu'il y a toujours une guerre entre les grandes écoles et les écoles de proximité, et s'insurge quand on lui dit que les petites écoles ne sont pas correctement équipées pour accueillir les jeunes.

«Les parents n’auraient pas, eux, le meilleur intérêt pour leurs enfants? Les parents qui envoient leurs enfants en toute connaissance de cause dans une école de proximité n’ont pas le bon jugement ? Et les enseignants qui enseignent dans ces écoles de proximité ne font pas le travail qu’il faudrait pour assurer le développement des enfants? Il y a vraiment au niveau de l’argumentation des choses qui ne se soutiennent pas.»

Rappelons que ces décisions découlent d'un manque anticipé d'espace d'ici les cinq prochaines années pour près de 300 élèves à Rimouski, ce qui entraîne une réorganisation des quartiers scolaires.

La Commission scolaire attend au printemps une décision du ministère de l'Éducation quant à la construction d'une nouvelle école ou encore l'agrandissement d'une autre, déjà en place.