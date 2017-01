En grève depuis 13 semaines, les juristes de l’État manifestent

Les juristes de l’État, qui entament leur 13e semaine de grève, ont préparé une guacamole – des «avocats écrasés» - devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard, où ils entendent tenir la garde pendant 24 heures.

À -4 °C, le mélange vert était gelé et assez impopulaire. Comme la grève, d’ailleurs, même s’ils étaient environ 200 à agiter des pancartes et à jouer de la trompette, mardi matin. En fait, les avocats et notaires n’en veulent même pas, du droit de grève.

Ce qu’ils veulent, c’est comme les procureurs de la Couronne; que leurs salaires soient simplement décrétés par un comité spécial. Un tel comité a suggéré, pour leurs confrères de la Couronne, une augmentation de salaire de 10 % en quatre ans.

«Je suis en début de carrière. J’ai étudié avec une fille qui travaille au DPCP. On a fait exactement la même formation, en même temps. C’est ridicule, c’est juste idiot qu’on n’ait pas la parité. Ça devient une question de principe», plaide Julie Bédard, qui travaille à l’Agence du revenu.

Privés de revenus

Cette longue grève, la plus longue de la fonction publique, a de véritables conséquences puisque ces avocats sont ceux qui représentent le gouvernement dans les litiges fiscaux. C’est dire que le gouvernement se prive de certains revenus pendant la grève, ou que des citoyens paient des intérêts supplémentaires en raison des nombreuses causes reportées.

Ces avocats peuvent aussi représenter des citoyens pour les causes qui relèvent des normes du travail, par exemple. Plusieurs dossiers comme les réformes de la loi matrimoniale ou celle de l’accès à l’information, et même le budget, n’avancent plus, ou pas aussi bien. Les avocats craignent aussi les mauvaises surprises à leur retour.

Devant les tribunaux

«Le gouvernement comprend très bien qu’il n’y a rien qui permet de distinguer les juristes des procureurs», ajoute Mario Doré. Contrairement à ce qu’avait affirmé le nouveau président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, une bonne proportion des juristes de l’État plaide aussi devant les tribunaux, à l’instar de leurs confrères de la Couronne

Maguy Nadeau souligne qu’ils font un «travail identique ou complémentaire».

Michel Bouchard, lui, ne comprend pas comment le gouvernement peut se priver de ses avocats aussi longtemps, alors qu’il a, plus que jamais, besoin que ses affaires soient en ordre «dans cette ère post commission Charbonneau».

Confiance envers M. Moreau

Malgré tout, plusieurs grévistes ont exprimé leur confiance envers M. Moreau, et le président de leur syndicat aussi. «C’est un homme intelligent, il règle les dossiers qu’il a. Espérons qu’il règle le nôtre», indique Jean Denis.

La parité avec les procureurs de la Couronne, «on ne descendra jamais en bas de ça», insiste l’avocat. Il rappelle que c’est d’ailleurs le cas partout au Canada et ses membres sont payés 30 % moins qu’en Ontario.