EXCLUSIF | Des résidents n’obtiennent pas les soins minimaux

Les témoignages d’employés de CHSLD qui n’arrivent pas à s’occuper adéquatement des résidents parce qu’ils sont débordés s’accumulent sur les bureaux de la Fédération de la Santé et des Services sociaux (FSSS-CSN), à tel point que le syndicat a lancé une enquête. Les résultats sont troublants : la majorité des aînés de la région de Montréal ne reçoivent pas tous les soins de base requis, faute de temps.

La CSN affirme qu’il faut minimalement prévoir trois heures et demie chaque jour par résident pour répondre à ses besoins primaires, soit lui permettre de manger, de se laver, ou de recevoir des soins. Dans la métropole, la plupart des employés de CHSLD manquent systématiquement la cible parce qu’ils ont trop d’aînés à leur charge. Les préposés aux bénéficiaires n'arriveraient pas à leur dédier plus de deux heures. Les infirmières auraient à peine une heure à offrir par résident. « À l'heure actuelle, pour les préposés et les infirmières, c'est une chaîne de montage! Il faut que ce soit les personnes âgées qui s’adaptent aux besoins et aux capacités des établissements », déplore le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley.

La FSSS-CSN calcule donc il y a un manque à gagner d'au moins 10% pour ce qui est du nombre d'heures allouées aux besoins primaires des personnes âgées montréalaises. Pour offrir les soins minimaux, il faudrait au moins 750 employés supplémentaires. « On aimerait tellement faire mieux. On a déjà fait mieux dans le secteur public. On a déjà eu les ressources pour le faire », ajoute M. Begley. Il ajoute que les listes d’attentes de personnes en attente de lits en CHSLD explosent au Québec. Plus de 3 800 y sont actuellement inscrites.

1300 préposés au lieu de 1150

Le ministre de la Santé voit un « côté alarmiste » à cette enquête. « Ce n’est pas vrai que dans la région de Montréal, à la grandeur du réseau, on ne donne pas trois heures et demie par personne. La grande majorité des gens, sinon la quasi-totalité reçoivent le nombre d’heures minimal », pense Gaétan Barrette. « Ça peut arriver que, ponctuellement, il y ait des gens qui, pour toutes sortes de circonstances locales, n’aient pas leur nombre d’heures de services requis, mais c’est la raison pour laquelle on a fait les ajustements annoncés ».

Le ministre rappelle qu'il a annoncé à l’automne 65 millions de dollars pour embaucher 1150 employés de CHSLD partout au Québec. « Avec les évaluations qu'on a faites, depuis cette annonce-là, on est rendus à 1300. On va en engager 1300 ». Dans un exercice comptable pour distribuer l’argent et les ressources à travers le Québec, le ministère de la Santé s’est aperçu que davantage de postes de préposés aux bénéficiaires devaient être comblés, comparativement aux infirmières auxiliaires. Comme le salaire des préposés est moindre, il peut en engager en plus grand nombre, pour le même budget.

L'opposition attend toujours de savoir où seront allouées les nouvelles ressources, alors que l’annonce a eu lieu deux mois plus tôt. « Est-ce qu’on a besoin de plus de préposés ou d’infirmières? Où? À quel endroit? Seulement à Montréal ou en région rurale parce que les problèmes sont partout », demande le député François Paradis. « Le ministre a coupé 900 millions de dollars en santé et en services sociaux depuis qu’il est en poste. Il réinvestit quelques millions et il croit que ça va équilibrer? Non, ça ne sera pas le cas », ajoute le député du Parti québécois Dave Turcotte.