Gagnant de 5 M$ au 6/49, il aurait pu ne jamais réclamer son prix

Un résident de Saskatoon doit une fière chandelle à son père, sans qui il n’aurait probablement jamais mis la main sur un montant de 5 millions $ remportés au 6/49.

Curtis Mooney, un homme de 45 ans, s’était procuré un billet de loterie en août dernier, pour aussitôt oublier son existence. C’est son père, à l’occasion de la veille du jour de l’An, qui a mis la main sur le billet, l’a vérifié et a annoncé à son fils qu’il avait remporté le gros lot.

«Il m’a dit "Curtis, tu as gagné 5 millions $". Il était 7 heures du matin et je ne suis pas très matinal, alors j’étais plutôt hébété. Je me disais "Ok. 5 millions, c’est bien"», a raconté M. Mooney au Saskatoon Star Pheonix.

Économe au quotidien, le gagnant au nom de famille prédestiné a affirmé ne pas avoir de grands projets de prévus, si ce n’est celui «d’aller voir un film ou deux» au cinéma.

Il compte plutôt donner au suivant. «Définitivement, ça va servir à aider plusieurs personnes dans ma vie dès maintenant et je compte partager avec eux», a-t-il affirmé.