«Il manque de bras pour soigner nos aînés»

Les employés en CHSLD sont débordés et n’arrivent plus à livrer les soins de base dont les aînés ont besoin, selon leurs témoignages recueillis par la Fédération de la Santé et des Services sociaux (FSSS-CSN).

Selon les résultats d’une enquête menée auprès de ses membres, le syndicat estime à 10% le manque à gagner en termes d’heures de travail requises pour corriger le tir. Combler les besoins exigerait l’embauche de 750 préposés et infirmières auxiliaires supplémentaires dans la seule région de Montréal.

Les employés sont pris dans une «chaîne de montage», illustre le président à la FSSS-CSN, Jeff Begley, qui déplore que dans ce contexte, les résidents des CHSLS doivent eux-mêmes s’adapter aux capacités des établissements.

«Il y a des problèmes dans les CHSLD, mais permettez-moi d’avoir des doutes sur la méthodologie quand il s’agit d’une étude de la CSN, lance l’analyste Luc Lavoie, à l’émission «La Joute» à LCN.

«Si on prenait tous les cadres qui n’ont rien à voir avec les patients et qu’on en mettait la moitié à la porte pour les remplacer par des gens qui travaillent auprès des patients, on ne serait pas obligé d’ajouter continuellement des ressources dans le secteur public», poursuit-il, en rappelant que le Québec se rapproche du moment où un travailleur sur deux va œuvrer dans le secteur public.

À son avis, la province fait face à un très grave problème de gestion, dont le résultat est que «nos gens souffrent dans les CHSLD». Mais il «n’embarque pas» dans la solution proposée par la CSN de simplement ajouter du personnel dans le système.

De son côté, Bernard Drainville accueille plus favorablement le son de cloche du syndicat. «Si c’était seulement la CSN qui le disait, je serais sceptique moi aussi. Mais ce sont tous les gens dans le secteur de la santé à qui l’on parle qui nous disent tous la même chose. Un moment donné, il manque de bras, de personnes pour soigner, laver et nourrir nos aînés.»

«Réformes de structure»

«La raison pour laquelle Couillard avait fait sa fameuse réforme visant à regrouper les CLSC, les CHSLD et les hôpitaux dans une direction unique, c’était pour réduire le nombre de cadres», souligne-t-il, en soulevant toutefois des doutes sur le résultat de cette démarche politique.

M. Drainville pose aussi cette question au sujet de la bureaucratie et du nombre de cadres: «Est-ce que ça marche ces maudites réformes de structure là, est-ce que ça veut dire plus de soins pour les patients et moins d’encadrement?», se demande-t-il.

Mais pour que les services s’améliorent, le système doit compter sur des «gestionnaires qui ont les coudées franches», renchérit Luc Lavoie.

«C’est pas vrai que la situation est due uniquement au fait qu’on va engager 2000 personnes de plus et que ça va être réglé. On n’en finira jamais. Qu’on prenne les travailleurs de la santé et qu’on les fasse travailler avec nos patients, puis qu’on enlève les pousseux de crayons du chemin», martèle-t-il sans appel.

