«Juste la fin du monde» favori aux prix Écrans canadiens

Habitué de récolter les grands honneurs, Xavier Dolan pourrait fort bien garnir sa collection de trophées de plusieurs prix Écrans canadiens le 12 mars, à Toronto. Avec neuf nominations, son plus récent drame «Juste la fin du monde» est le plus cité du gala récompensant le meilleur du cinéma et de la télé au pays.

Le cinéaste de 27 ans pourrait donc repartir de la soirée avec les trophées remis au meilleur film et au meilleur réalisateur, entre autres. Dirigées par Xavier Dolan, les stars françaises Vincent Cassel et Nathalie Baye pourraient quant à elles mettre la main sur les prix d’interprétation dans un rôle de soutien.

Course serrée

Immédiatement derrière «Juste la fin du monde», le drame biographique de course «10 secondes de liberté», tourné par Stephen Hopkins, suit avec une récolte de huit nominations, dont une pour la catégorie du meilleur long métrage.

Parmi les œuvres québécoises retenues pour cette remise de prix, notons la comédie dramatique «Les mauvaises herbes» (4 nominations) de Louis Bélanger, le drame «Un ours et deux amants» (4 nominations) signé Kim Nguyen, ou encore le drame «King Dave» (3 nominations) mis en images par Podz.

À la télé

De nombreuses séries sont aussi impliquées dans une lutte à finir. Pour l’instant, «Sans origine: Orphan Black» mettant en vedette Tatiana Maslany a l’avantage, étant finaliste à 14 reprises. Par contre, la compétition est féroce, car les comédies «Schitt’s Creek» et «Kim’s Convenience» ont respectivement été nommées 13 et 11 fois.

Des titres bien connus comme la version anglophone de «19-2» – avec Benz Antoine, Laurence Leboeuf et Maxim Roy – ainsi que l’explosive «Vikings» ont neuf chances de remporter un honneur.

Acteur primé

Rappelons que l’acteur canadien Christopher Plummer, 87 ans, recevra un prix pour l’ensemble sa prestigieuse carrière qui lui a notamment permis de mettre la main sur un Oscar en 2012 grâce à son rôle de soutien dans la comédie dramatique «Les débutants».

Animée par Howie Mandel le 12 mars dès 20 heures, la soirée des prix Écrans canadiens 2017 sera diffusée à CBC, en direct du Sony Centre for the Performing Arts de Toronto.