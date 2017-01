La fibre optique atteint enfin la région de Bécancour

Des résidents du milieu rural de la région de Bécancour ont fait la file et ont attendu des heures avant d'être enfin branchés à la fibre optique et ainsi bonifier leurs services télévisuels, internet et téléphoniques.

Les 800 foyers des trois premiers villages pour lesquels le service sera désormais disponible, au sud-est de Bécancour, étaient invités à une journée d'information et d'abonnement au centre communautaire de Sainte-Françoise.

On s'attendait à ce qu'en milieu de soirée, près de la totalité des foyers aient signalé leur intérêt pour le service ou même de constater que plusieurs ont souscrit à un abonnement.

Mardi, en cours de journée, des dépliants ont dû être imprimés parce qu’il en manquait.

Pour le préfet de la MRC-Bécancour, c'est littéralement comme l'arrivée de l'électrification.

«Je n'étais pas là quand ils ont développé l'électricité, mais je pense qu'on revient au même point. Le besoin qu'il y a, vous le voyez par la file d'attente, et les entreprises ne sont pas encore arrivées», observe avec enthousiasme le préfet Mario Lyonnais.

Chez l'une des trois premières familles de Sainte-Françoise à avoir déjà été branchée, on décrit pratiquement l'amélioration du service internet comme une révolution.

«C'est sûr que c'est un plus pour nous de pouvoir aller plus rapidement parce qu'avant, c'était plus lent et nos jeunes trouvaient ça très, très lent», relate Francine Brisson. Dans les prochains mois, la totalité des 9400 foyers de la MRC de Bécancour aura été raccordée.

La MRC n'a pas attendu les programmes gouvernementaux pour aller de l'avant avec la connectivité. Elle a elle-même défrayé les 15 millions $ nécessaires pour passer rien de moins que 880 kilomètres de câble.