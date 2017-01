La moitié des préposés aux bénéficiaires regrettent leur choix de carrière

Le manque de personnel en milieu hospitalier fait du ravage. Selon une étude réalisée par un chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de plus en plus de préposés aux bénéficiaires souffrent de détresse psychologique.

«C’est un cri d'alarme. Ça fait longtemps qu’on dit qu’on ne peut plus faire plus avec moins. On perd notre personnel. Il faut arrêter de nager, on est en train de se noyer. Ça prend des changements», peste Rosaire Hamelin du syndicat FTQ, qui représente les préposés du CIUSS de la Mauricie.

Dans le cadre de cette étude, 976 travailleurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont été sondés. Pour 56% d'entre eux, ils recommandent aux jeunes de faire un autre choix de carrière.

«Ça me fait peur pour l’avenir. On dit aux jeunes, n’allez pas en santé, ça va trop mal.»

La moitié des travailleurs regrettent d'avoir choisi ce domaine et 69% des répondants accepteraient n'importe quel autre emploi offrant le même salaire.

Selon Rosaire Hamelin, au rythme où vont les choses, ce n'est qu'une question de temps avant que le personnel soignant ne devienne le personnel soigné.