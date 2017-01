Moisissures dans Sophie la Girafe: le fabricant s'explique

Les cas de parents qui découvrent de la moisissure à l’intérieur du très populaire jouet Sophie la Girafe se sont multipliés au cours des dernières 24 heures.

Si plusieurs parents ont découvert des moisissures à l’intérieur de Sophie, d’autres ont indiqué qu’aucune moisissure ne s’était formée, malgré le fait que le jouet avait été plongé dans l’eau régulièrement.

Le fabricant du jouet dont le siège social est situé en France a répondu mardi aux demandes logées par TVA Nouvelles.

Selon une porte-parole de l’entreprise Vulli., il est impossible que des moisissures se développent à l’intérieur du jouet de dentition uniquement avec de la salive. «Des études internes ont été menées et ont indiqué qu'il est improbable (ou dans de très rares cas) que la salive puisse se transformer en moisissure», a-t-elle indiqué dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.

Commentant les images qui circulent, la porte-parole indique : «il semble que l’intérieur du corps de la girafe est encore humide, ce qui porte à croire que de l’eau est restée à l'intérieur de la girafe et c’est cette dernière qui aurait causé la moisissure ; situation qui est souvent observée avec les jouets de bain».

Le jouet, fabriqué «artisanalement» depuis plus de 50 ans est à base de caoutchouc 100% naturel. Selon le fabriquant, il est primordial respecter les consignes de nettoyage à la lettre.

«Tel qu’indiqué sur l'emballage et dans le dépliant explicatif à l'intérieur, nous recommandons de nettoyer Sophie la girafe en surface avec un linge humide. Elle ne doit pas être immergée dans l'eau ni rincée, afin d’éviter que l’eau pénètre à l'intérieur, car elle risque d'être endommagée. Nous voudrions donc souligner qu'il est important, lors du nettoyage du produit, de bien veiller à ce que l’eau ne pénètre pas dans le trou du sifflet», ajoute la porte-parole de Vulli.

L’entreprise dit être à l’écoute des parents et les invite à formuler une plainte si jamais des moisissures se forment alors que les instructions de nettoyage ont été respectées.

«Sachez que chaque plainte reçue est prise très au sérieux et que le retour du produit est toujours demandé pour un examen plus approfondi. De plus, sachez que la sécurité des enfants et la satisfaction de leurs parents est notre principale priorité. Depuis 55 ans, nous nous sommes toujours efforcés de dépasser les normes de sécurité et tous nos produits sont conformes aux normes mondiales les plus strictes.»