Morgan Freeman, persona non grata en Israël

Morgan Freeman s’est fait renvoyer d’un territoire saint en Israël. Le comédien a eu le malheur de prononcer le mot «mythe» en tournant un documentaire dédié à l’Histoire de Dieu à Jérusalem.

«Il y a certains mots qu’on ne peut pas prononcer dans certaines parties du monde, a-t-il raconté sur le plateau de The Talk. Mythe en fait partie. Vous êtes sur le territoire religieux de quelqu’un, ne parlez pas de mythe. J’ai dit ”mythe”. Ils m’ont dit, ”vous sortez”.»

Morgan Freeman s’est lancé dans le tournage d’une série de documentaires – qui explore les concepts de mort et de vie après la mort dans différentes religions – l’année dernière.

Il s’est intéressé au sujet à l’approche de son quatre-vingtième anniversaire, qui arrivera en juin prochain.

«La vie est un sujet qui m’intéresse, et si vous pensez à la vie, vous pensez nécessairement à la mort, et avec la mort, l’idée de la vie après la mort. Et tout ceci est contenu dans nos idées de Dieux et de religions», avait déjà expliqué Morgan Freeman à Variety