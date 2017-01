Où acheter votre iPhone? En Angola!

C’est dans un pays d’Afrique australe, l’Angola, que le iPhone coûte le moins cher sur la planète, soit 401$. À l’extrême, ne pensez pas faire vos emplettes au Venezuela, pris avec une inflation astronomique. On y vend le iPhone... 97 813$!

Le Canada se situe au 14e rang mondial, avec un iPhone à 555$.

C’est la firme Linio, la plus grande plateforme de commerce électronique en Amérique latine, qui a établi ce classement, le 2017 Tech Price Index. Elle a comparé le prix de 14 items électroniques, comme l’Android, le iPad, le Xbox One ou le PS4.

Dans ce classement global, le Canada fait bonne figure et se situe au quatrième rang, tout juste derrière le Koweït, l’Arabie Saoudite et la Malaysie, mais devant les Émirats arabes unis et le Qatar.

À l’extrême, une fois de plus, le Venezuela... et l’Angola. Le pays africain qui vend le iPhone le moins cher vend tout le reste à prix prohibitif. Ainsi, un Android coûte... 2 641$, contre 539$ au Canada.

«De plus en plus, le citoyen est global. Avec une meilleure compréhension des marchés mondiaux vient l’invitation à voyager, à magasiner et à vivre plus intelligemment», a dit le PDG de Linio, Andreas Mjelde Linio.