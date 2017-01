Plaintes répétitives contre un commerce de toilettage d’Alma

Depuis deux ans, Rubie Bergeron fait face à plusieurs embûches pour son commerce, qui est aussi une forme de refuge pour animaux. Après des plaintes des voisins, voilà qu'elle a à son actif deux amendes de la Ville d'Alma.

«Mme Bergeron a un permis de garde et de toilettage d'animaux, alors à partir de ce moment-là, le nombre d'animaux qui peut avoir dans son commerce est aléatoire. Elle ne peut pas dire à son client de rester dans l'auto avec son chien pour garder le nombre maximal de chiens dans la boutique», explique l'avocate de Rubie Bergeron, Me Desneiges Simard.

Une première infraction le 21 juillet 2015 reliée au nombre d'animaux dans son commerce de toilettage. Une facture de 200 $, qui a été payée. Une deuxième infraction a été inscrite le 28 mai 2016.

«La deuxième amende est de 1000 $. On va devoir aller devant les tribunaux», indique la responsable des communications de la Ville d'Alma, Audrey-Claude Gaudreault.

«On parle de deux constats d'infraction qui ont été émis par la municipalité par le biais des inspecteurs du service d'urbanisme. La première fois, on constate et on donne un avis. Ensuite, quand la situation ne se rétablit pas, les amendes entrent en jeu», a ajouté Mme Gaudreault.

Comme la cause est actuellement en attente. Le nombre de chiens excédant dans le commerce n'a pas été dévoilé.

Depuis maintenant 3 ans, ME Desneiges Simard, ne compte plus les fins de semaine qu'elle accorde à Rubie Bergeron. Bénévolement, elle défend et accompagne la propriétaire du refuge.

Rubie Bergeron doit se présenter au tribunal, en Cour municipale du palais de justice d'Alma le 31 janvier prochain. Son avocate entend contester le dernier constat d'infraction de 1000 $.