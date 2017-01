Publicités jugées «choquantes»: Barrette balaie les critiques

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, refuse d’ordonner le retrait des plus récentes publicités de son ministère destinées à éveiller l’intérêt des jeunes pour une profession dans le domaine de la santé et des services sociaux, comme les syndicats le réclament.

Après la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, a fait parvenir une lettre au ministre Barrette pour lui demander le retrait des publicités en question.

Dans deux capsules vidéo diffusées sur Internet, on aperçoit deux jeunes dont un qui aspire à devenir joueur de basketball, et l’autre chanteuse professionnelle. Les deux n'ont toutefois pas le talent requis. Le premier opte donc pour une carrière en santé et la deuxième, dans le domaine des services sociaux.

Des publicités «de mauvais goût», dit la FIQ.

Selon Mme Laurent, les publicités de la campagne qui porte le thème «Deviens expert en humains» sont «méprisantes envers les professionnelles en soins et l’ensemble du personnel soignant du réseau de la santé et des services sociaux».

«Pour le moment, je n’ai pas l’intention de les enlever», a répliqué le ministre Barrette devant la presse parlementaire.

«J’aimerais que Régine Laurent me trouve quel adolescent n’a pas un jour rêvé d’être Mario Lemieux, Sydney Crosby. Quelle adolescente n’a pas rêvé d’être (une) chanteuse célèbre, a ajouté le ministre. L’être humain est ainsi fait, ce qu’on dit dans cette publicité-là, ce n’est pas compliqué : vous avez du talent, et votre talent pourrait être très bien utilisé en santé.»