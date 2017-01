Sting débarque à «Accès illimité»

Sting s’ajoute aux nombreuses vedettes internationales qui ont accepté d’apparaître devant les caméras d’«Accès illimité» pour la septième saison offerte à TVA.

Le chanteur de la défunte formation de The Police a profité de sa rencontre avec Anouk Meunier pour revisiter sobrement son succès «Roxanne», comme on peut brièvement l’apercevoir dans la bande-annonce de l’émission . Une premièreDe nombreux autres artistes se sont confiés pour la toute première fois au micro

d’«Accès illimité».Chez les femmes, notons Isabelle Boulay, Anne Dorval, Julie Le Breton, Sophie Lorain et Mélissa Désormeaux-Poulin. Du côté des hommes, Jean-Michel Anctil, Messmer, Alex Nevsky et Anthony Kavanagh font partie de ceux qui ont accepté l’invitation.Le premier des 13 nouveaux rendez-vous animés par Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion sera diffusé le 29 janvier à 21 heures, sur les ondes de TVA. Il marquera le début de Maripier Morin à titre de collaboratrice d’«Accès illimité», elle qui a rencontré P.K. Subban, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal, à Nashville.