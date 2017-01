Transaction litigieuse à Rimouski

L'achat du centre commercial Place Cooprix du boulevard René-Lepage par la Ville de Rimouski pourrait être annulé. L'ancien propriétaire a entamé des démarches judiciaires en ce sens parce qu'il soutient que la Ville lui a caché des informations.

C'est en août dernier que la Ville de Rimouski est officiellement devenue propriétaire du site, afin de le revendre en grande partie au Groupe Riôtel qui veut y construire un hôtel.

La Ville a payé 3,8 millions $ pour en faire l'acquisition, tout en exigeant toutefois la réhabilitation du terrain.

Lorsque le vendeur, Centre commercial Rimouski, a entrepris les travaux, c'est un véritable dépotoir de pneus et de débris de toute sorte qui a été découvert. Ce qui a fait exploser les coûts de réhabilitation du terrain à près de 1 million $.

Centre commercial Rimouski soutient que la Ville connaissait l'existence de ce dépotoir illégal depuis les années 1960, mais le lui a caché.

En conséquence, l'entreprise s'est adressée aux tribunaux afin que la vente soit annulée, que la Ville paie elle-même pour la réhabilitation du terrain et qu'elle lui verse un montant de 63 000 $ en dommages et intérêts.

«C’est ce qu’on appelle en droit un dol, c’est-à-dire qu’il y a une des parties qui détient de l’information qui pourrait porter préjudice et qui pourrait annuler une transaction potentielle. Nous, on assume que la Ville était de mauvaise foi, parce qu’elle savait au moment de la promesse de vente que la contamination du terrain nécessitait une réhabilitation du terrain. Chose certaine, c’est qu’avoir eu l’information, je ne suis pas certain que la transaction aurait eu lieu», affirme le porte-parole du Centre commercial Rimouski, Stéphane Perrault.

De son côté, la Ville de Rimouski rejette toute responsabilité et entend évidemment se défendre. Elle a mandaté officiellement un avocat en ce sens, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Parallèlement, Centre commercial Rimouski a maille à partir avec les entreprises qui ont mené les travaux de réhabilitation du terrain.

Une entreprise de la Rive-Sud de Québec soutient qu'on lui doit 141 600 $ pour ces travaux, alors qu'une autre de Rimouski affirme qu'un montant de 58 300 $ lui est toujours dû.

Tous ces litiges judiciaires risquent de retarder le projet de construction d'un hôtel sur le site ou même de le compromettre complètement.