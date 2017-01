Un deuxième député québécois derrière Maxime Bernier

Le candidat à la direction du Parti conservateur Maxime Bernier a annoncé mardi qu’un second député québécois l’appuyait.

Ainsi, après Jacques Gourde, c’est au tour du député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, d’appuyer le candidat à la direction du Parti conservateur, Maxime Bernier.

Le «très grand leadership» du député beauceron, sa «sensibilité envers des questions constitutionnelles» et son origine canadienne-française auront incité Alupa Clarke à lui donner son appui.

«Le Parti conservateur, en tant que grand parti national, a besoin d’avoir un francophone en ce moment à sa tête pour dire à tous les francophones du pays qu’on est avec eux, qu’ils sont avec nous et qu’on est la meilleure option pour battre Justin Trudeau qui, de toute évidence, ne sait pas comment diriger un pays», a lâché Alupa Clarke lors d’un point de presse au Centre des congrès de Québec.

Lentement, mais sûrement

Si le Saskatchewanais, Andrew Sheer, est soutenu par 4 des 12 députés conservateurs que compte le Québec, Maxime Bernier soutient que d’autres appuis provenant de sénateurs de la province sont à prévoir prochainement. «J’ai une campagne claire basée sur des idées et des réformes qui ne plaisent pas à tout le monde. En politique, je n’essaie pas de plaire à tout le monde. Je suis un politicien de principe et authentique et certains députés du Québec n’aiment pas la position que je prône pour abolir le système de cartel de gestion de l’offre au Canada», a notamment fait valoir le député beauceron.

«L’équipe se bâtit lentement, mais sûrement. L’équipe parlementaire et l’équipe sur le terrain fait le travail qu’il faut pour s’assurer qu’on puisse gagner au mois de mai prochain et de se débarrasser du gouvernement Trudeau qui endette de façon irresponsable les générations futures, qui fait des déficits et qui nous avait promis, en campagne électorale, de revenir à un budget équilibré», a dit Maxime Bernier.

Débat en français

Par ailleurs, le troisième des cinq débats de la course à la chefferie du Parti conservateur se déroulera en français uniquement au Centre des congrès de Québec mardi soir. Il permettra à 13 candidats, soit 11 hommes et 2 femmes, de croiser le fer dans la langue de Molière.

À cet effet, le débat risque fort d’être intéressant, selon Maxime Bernier, d’autant plus que certains candidats ne s’expriment qu’en anglais.

«Je crois que ce débat sera intéressant et j’espère bien être capable de débattre avec les autres candidats. Dans la formule actuelle, on a moins la chance d’avoir de débats directs puisque nous sommes 13 candidats, mais je remercie le parti parce qu’on a maintenant deux droits de répliques et j’ai l’intention d’utiliser ces droits de répliques pour répondre aux autres candidats», a évoqué Maxime Bernier. «J’espère bien que les autres candidats présents puissent bien s’exprimer en français. Je suis quand même conscient que certains ont fait des sessions intensives à Québec pour parfaire leur français donc on verra.»

Les membres du Parti conservateur doivent élire leur chef le 27 mai prochain.